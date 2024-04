10/04/2024 - 18:00

METAVISIO (FR00140066X4 – ALTHO) annonce la réunion de l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire.

Les actionnaires de la société METAVISIO (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 16 mai 2024, à 8h30, au siège social de la Société situé au 80/84, route de la Libération – 77340 Pontault Combault.

Lors de cette assemblée générale, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'affecter le résultat, de renouveler les mandats des membres du conseil d'administration, de réaliser une augmentation de capital par apport en nature de parts d'une SCI à la Société dont la valorisation reste à établir, et de renouveler les autorisations financières.

L'augmentation de capital par apport en nature envisagée se ferait via l'apport par M. Stephan Français des parts composant le capital de la société civile immobilière SAINTANGE, détenant un bien immobilier utile à la Société dans la mesure où cet apport lui permettrait, entre autres, d'économiser les loyers pour ses locaux et de renforcer ses capitaux propres et ses actifs. Les actionnaires statueront sur cette opération sur la base d'un rapport de Maître Dominique Leveque, qui agira en tant que commissaire aux apports sur l'appréciation et l'évaluation de l'apport en nature.

Préalablement à la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration de la Société aura à se prononcer sur l'intérêt social de cet apport en nature au cours d'une délibération en séance à laquelle M. Stéphan Français, en tant qu'apporteur, ne prendra pas part.

Un avis de réunion des actionnaires contenant l'ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire du jeudi 16 mai 2024 a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du mercredi 10 avril 2024. Cet avis peut être consulté sur le site internet de METAVISIO (https://www.metavisio.eu/informationsfinancieres).

Les documents préparatoires à cette assemblée générale seront mis à disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix. »

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu