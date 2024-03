14/03/2024 - 10:25

Communiqué de presse

HISTORIQUE : METAVISIO LANCE ET RÉUSSI LE PREMIER FINANCEMENT EN OBLIGATIONS NUMERIQUES NON DILUTIVES

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables THOMSON, réussi pour soutenir sa croissance et son développement mondial, la première émission d'obligations numériques en France pour une entreprise cotée sans la participation d'un établissement du secteur bancaire..

Cette opération non dilutive est adossée à l'USD Coin (USDC), monnaie numérique rattachée au dollar américain, ce qui lui confère stabilité et sécurité. Cette initiative historique a été réalisée sur Obligate, principale plateforme de marchés de capitaux.

L'émission réussie de la première tranche de deux millions de dollars en USDC, a été souscrite le lundi 5 mars 2024. Elle s'inscrit dans un contrat global d'obligations non convertibles visant à émettre un total de vingt millions de dollars en USDC, permettant au dirigeant, Stéphan Français et aux actionnaires historiques, de répondre au plan de développement commercial mondial 2024 dont l'ensemble des commandes et le pipeline sont déjà supérieurs à 100 millions au 10 mars 2024.

Dans un contexte géopolitique crispé entre les Chinois, les Russes et les Américains, la société française METAVISIO-THOMSON, connaît une croissance fulgurante après la reprise de la marque THOMSON pour l'informatique, il y a 11 ans.

Cette opération a été structurée par Capital Système Investissements, un gérant d'actifs basé à Genève qui accompagne METAVISIO dans ses financements depuis 2018.

La collaboration avec Obligate, un acteur majeur dans le domaine des marchés de capitaux décentralisés, régulé en Suisse, garantit que le processus d'émission est conforme aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de réglementation, assurant ainsi fiabilité et transparence aux investisseurs.

" Destinée à financer l'expansion et la croissance particulièrement soutenue de notre société, qui dispose d'un carnet de commandes sans précédent, ce financement non dilutif marque le début d'une nouvelle ère où la technologie blockchain est utilisée pour créer des solutions financières plus transparentes, sécurisées et accessibles aux PME et ETI cotées. L'émission de cette première tranche représente un pas de géant non seulement pour METAVISIO et Obligate, mais aussi pour l'écosystème DeFi (Decentralized Finance) dans son ensemble. " a déclaré Stéphan Français, PDG de METAVISIO.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Contacts presse et investisseurs