06/12/2023 - 08:30

Confirmation de la forte progression du carnet de commandes porté par les ouvertures à l'international

Le constructeur informatique français METAVISIO-Thomson Computing qui produit des PC et tablettes sous la marque Thomson rebondit et confirme une accélération de son développement sur le T4, porté par le Black Friday, les fêtes…

Dans un contexte géopolitique dégradé, qui conduit à la remise en question de la bipolarisation du secteur informatique, METAVISIO Thomson Computing accélère son internationalisation avec des livraisons désormais portées sur 52 pays

Stephan Français, Président fondateur de METAVISIO Thomson Computing revient d'un voyage en Inde où il a conclu plusieurs accords commerciaux avec les autorités et administrations indiennes. La société, reconnue comme un acteur français de premier plan, participera début 2024 au voyage officiel de la Team France Export de Valérie Pécresse, avec seulement 5 sociétés sélectionnées.

Visite officielle

Stephan Français, Président fondateur de METAVISIO Thomson Computing, rentre d'un voyage de 10 jours en Inde durant lequel il a été reçu par son Excellence Thierry Mathou, ambassadeur de France, pour échanger sur les perspectives de développement de la marque française en Inde. Cette rencontre fait suite à l'obtention par METAVISIO Thomson Computing de la certification GEM pour ses tablettes et ses PC, qui seront produites par sa nouvelle filiale METAVISIO India, permettant ainsi de répondre aux appels d'offres publics. Elle est la seule société européenne informatique à être labélisée GEM.

A l'occasion de ce déplacement, Stephan Français a également été reçu par le Ministre de l'Education de l'Etat de Uttar Pradesh, M. Yogendra Upadhyaya et le Deputy Chief Minister de l'Etat, M. Keshav Prasad Maurya.

METAVISIO Thomson Computing, l'alternative informatique française

A l'image de l'Inde, de plus en plus de pays aspirent à davantage d'autonomie dans le secteur informatique, ce qui conduit à une remise en question de l'hégémonie des constructeurs américains et asiatiques. Dans ce contexte, METAVISIO Thomson Computing, seul constructeur informatique européen disposant des principaux labels et accréditations (Qualcom, Intel, Microsoft, Nvidia…) s'affirme comme une réelle alternative. L'année 2023 a ainsi été marquée par l'internationalisation de METAVISIO Thomson Computing qui est désormais en capacité de livrer 52 pays dans le monde (dont 38 ont été ouverts en T4 2023). Le Groupe ambitionne de réaliser 50% de son chiffre d'affaires à l'export à horizon 2024.

Un carnet de commandes croissant

Au-delà de la dynamique géographique, le Groupe a confirmé la valeur ajoutée de son offre. A l'occasion de l'IFA de Berlin 2023, incontournable rendez-vous annuel de la tech internationale, METAVISIO Thomson Computing a remporté le prix « PC Welt Best of IFA » récompensant l'ordinateur le plus innovant du salon, pour le ZETTABOOK 14, son notebook ultraléger de 900 grammes.

Le carnet de commandes pour le 4ème trimestre 2023 est porté à plus de 20 millions d'euros, dont plus d'un tiers à l'international. Cette progression significative permet au Groupe d'anticiper une nouvelle croissance de chiffre d'affaires versus 2022, avec deuxième semestre 2023 à d environ 150% de croissance.

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés des dernières technologies au meilleur prix.

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu