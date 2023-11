08/11/2023 - 19:10

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a réalisé au cours du premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 8,3 M€.

En M€ S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 8,3 21,1 Résultat d'Exploitation 1,0 1,4 Résultat financier -0,5 - 1,0 Résultat courant avant impôts 0,5 0,4 Résultat net 0,5 0,2

Les comptes semestriels de METAVISIO portant sur la situation du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ont été arrêtés le 3 novembre 2023 par le Conseil d'Administration de la société. Les comptes ont été audités sans réserve par Grant Thornton et Fischbach Girault et Associés..

Bonne dynamique

Dans un contexte complexe perturbé par l'inflation et la situation géopolitique, METAVISIO dont le modèle économique est totalement orienté à l'international, a particulièrement bien résisté. Les prises de commandes effectuées sur la période témoignent de la qualité de l'offre et de la reconnaissance croissante de la marque, ce malgré l'arrêt brutal de la consommation fin 2022.

METAVISIO dispose d'une carte à jouer, aujourd'hui, plus que jamais incontournable : une société française, seul fabricant européen de micro-informatique. Cette volonté clairement affichée lui a permis d'accélérer son ouverture à l'international sur les quatre continents, et de déclencher de nombreuses commandes dès le S1 qui seront livrées au cours du deuxième semestre, notamment pour la période de fin d'année, riche en évènements (Black Friday, Noël…). Sur la période, l'engagement des équipes s'est illustré avec notamment, l'ouverture de deux nouvelles filiales stratégiques, en Inde et aux Pays-Bas, et le développement et l'élargissement des gammes produits (plus larges et mieux ciblées) sur de nouveaux marchés à l'international, parmi lesquels l'Europe de l'Est, les Etats-Unis et le Canada, via l'offre moyen et haut de gamme, et l'Inde, avec les tablettes.

Ces ventes du premier semestre, et les commandes fermes du deuxième semestre bénéficient d'un positionnement entrée, milieu et haut de gamme européen avec des benchmarks qui dorénavant démontrent le bon positionnement et la force de la société par rapport aux géants chinois et américains de l'informatique.

Des résultats solides

L'ensemble des résultats affiche une bonne solidité. La Société a su piloter très finement ses achats, ses stocks et l'ensemble de ses charges, ce qui lui permet de dégager un résultat d'exploitation de 1,0 M€.

Le glissement du chiffre d'affaires du 1er semestre vers le deuxième semestre 2023, illustre la dynamique nouvelle de la Société, tournée vers l'international, et la volonté de proposer des solutions plus complètes en ouvrant le marché mondial avec une présence dans 52 pays dans 4 continents en 2023 versus 12 pays principalement européens en 2022.

Le résultat financier s'améliore de 500 K€ versus le S1 2022, et permet au résultat courant avant impôts d'enregistrer une croissance de 18 % à 0,5 M€ vs 0,4 M€ au S1 2022.

Mécaniquement, le résultat net se voit donc doubler, à 0,5 M€.

Les capitaux propres s'élèvent à 12,3 M€, confirmant la qualité de la structure financière de METAVISIO. La société a obtenu un Prêt Participatif Relance (PPR) pour un montant de 4M€, qui sera remboursé in fine en 2027, permettant ainsi à la société de rester focalisée sur son développement.

Confirmation des fortes perspectives de croissance

La dynamique commerciale est soutenue pour promouvoir les produits et générer de nouvelles opportunités. Dans un environnement économique mondial qui reste hésitant, la marque THOMSON, référence française et européenne majeure de l'informatique depuis 1980, bénéficie d'un excellent accueil et permet à la Société d'annoncer qu'au 31 décembre 2023, 52 pays auront été livrés.

METAVISIO est en ordre de marche pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie de conquête, et va poursuivre son développement à l'international qui lui permettra d'être moins dépendante de la zone euro. La Société devrait enregistrer des commandes bien supérieures au 1er semestre, d'ici à la fin de l'année.

A propos de METAVISIO - THOMSON COMPUTING

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

L'effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu