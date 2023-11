08/11/2023 - 19:10

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la mise à disposition de son Rapport Financier Semestriel 2023.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société (https://www.metavisio.eu/espaceinvestisseurs).

A propos de METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO-THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

L'effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu