PONTAULT-COMBAULT, le 21 septembre 2023 – 9h00 METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, indique que Stephan Français, PDG de Metavisio (Thomson Computing) était, mardi 19 septembre, l'invité de la Matinale de l'Entrepreneur, l'émission produite par TV Finance et diffusée sur La Tribune. Interrogé par Roselyne Pagès, il est revenu sur les différentes étapes réalisées récemment par la société qu'il contrôle, Metavisio Thomson Computing :

- Une levée de fonds de 12 millions d'euros en bourse l'an dernier.

- L'accréditation de la marque Thomson en Inde, ce qui lui permettra de candidater aux appels d'offres dans ce pays. D'ailleurs Stephan Français s'est montré optimiste par rapport à un premier appel d'offre concernant 250.000 tablettes.

- La fameuse accréditation de l'ONU, annoncée officiellement le 13 septembre, permettant de candidater aux appels d'offres des institutions onusiennes.

- Au salon de l'informatique IFA à Berlin : Metavisio obtient le très convoité prix « PC-Welt Best of IFA », à savoir le 1 ER prix du meilleur ordinateur portable du salon IFA de Berlin 2023 » : une reconnaissance de la qualité technologique et du design des ordinateurs Thomson.

La société Metavisio (Thomson Computing) n'a « aucune limite » a indiqué son Président. Insistant sur les termes et sur l'ampleur de ce marché mondial, qui se chiffre à quelque 168 milliards de dollars, avec finalement peu d'acteurs, et surtout aucun acteur européen Excepté METAVISIO (ALTHO) avec la gamme THOMSON COMPUTING.

Se montrant fier des avancées récentes, il a expliqué que « l'histoire de la société passera par l'international » mais a regretté que l'Etat français n'ait toujours pas ouvert à Thomson la possibilité de candidater à des marchés publics : « les marchés publics, je ne veux pas qu'on me les donne, je veux les gagner ! ». Il s'est montré persuadé de pouvoir conquérir de nombreuses parts de marché, grâce au rapport qualité/prix, avec une gamme de PC portables s'étendant de 150 à 2500 euros. Stephan Français a expliqué en l'occurrence que la souplesse de la PME française permet de renouveler la gamme tous les 6 mois, alors que les géants de l'informatique doivent attendre 2 ans. De la même manière, si les PC Thomson sont si compétitifs en termes de prix, c'est, explique-t-il, parce que les couts de METAVISIO -THOMSON COMPUTING n'ont rien à avoir avec ceux des géants qui dépensent des fortunes dans les buildings qu'ils achètent dans tous les pays et doivent forcément répercuter ces coûts dans les prix de vente.

