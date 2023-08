23/08/2023 - 17:45



METAVISIO (THOMSON COMPUTING) OBTIENT DU GOUVERNEMENT INDIEN LE RÉFÉRENCEMENT ET L'ACCRÉDITATION POUR PRODUIRE ET LIVRER L'ENSEMBLE DE SES SOLUTIONS INFORMATIQUES SUR SON TERRITOIRE.

AFIN DE SOUTENIR L'ACCELERATION DE SA CROISSANCE, METAVISIO MET EN PLACE UN FINANCEMENT INNOVANT EN FONDS PROPRES (PACT®) DANS LA LIMITE DE 3 MILLIONS D'ACTIONS.

PONTAULT-COMBAULT, le 21 août 2023 – METAVISIO (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce aujourd'hui avoir obtenu par le gouvernement indien le référencement et l'accréditation pour produire et livrer l'ensemble de ses solutions informatiques sur son territoire.

Afin de soutenir l'accélération de sa croissance, METAVISIO mets en place un Programme d'Augmentation de Capital à Terme (PACT®) avec Alpha Blue Ocean (l'« Investisseur ») dans la limite de 3 millions d'actions.

Ce financement en fonds propres permettra de renforcer la visibilité financière de METAVISIO, déjà présent dans 24 pays début 2023, afin de financer le développement de son activité à l'international, en particulier dans l'ensemble des nouveaux pays ouverts en 2023 et qui ont tous passés commandes pour une livraison entre août et septembre 2023, avec un pipeline de commandes fermes d'environ 15 millions d'euros dont les premières commandes de 13 pays nouveaux.

La filiale indienne vient d'être validée la semaine dernière sur le site d'appel d'offre du gouvernement (GEM) comme un OEM pouvant fournir du Made in India à travers un partenariat avec une importante usine d'assemblage et de fabrication locale.

Cette certification, qui est devenue plus compliquée à mesure que le gouvernement voulait favoriser la fabrication locale, est requise pour autoriser METAVISIO à répondre à tout appel d'offre important via cette plate-forme, ce qui a pu débuter dès aujourd'hui.

En parallèle, le gouvernement indien a interdit en début d'année aux marques chinoises de répondre aux appels d'offres en Inde, privant entre autre Lenovo, le numéro un mondial, de cette opportunité très importante.

Toujours en Inde, la vente sur en B to C va commencer le mois prochain avec les premières livraisons de produits à destination des retailers et du business on line, suite à la validation des produits au standard indien BIS.

Concernant le PACT, l'Investisseur s'est engagé à souscrire, à compter de ce jour et pendant une période de 24 mois, à la demande de METAVISIO, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 0,5 et 1 million d'actions, dans la limite globale de 3 millions

d'actions. Ces augmentations de capital seront réalisées sur la base de la 10ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 juin 2023 (telle que renouvelée le cas échéant).

A titre indicatif, sur la base du dernier cours de clôture de l'action METAVISIO sur Euronext Paris, soit 0,9 euro, le montant d'apport en fonds propres susceptible d'être levé serait d'environ 2,7 millions d'euros.

Le PACT complète les nouveaux outils de financement du poste fournisseur et du poste client développés avec You Trade (financement du poste fournisseur), Eudebex (société de Factoring), et BOOTZ 24 (société de factoring).

Caractéristiques du PACT

Pour chaque tranche intégralement souscrite par l'Investisseur, le prix d'émission des actions nouvelles METAVISIO sera égal au cours moyen pondéré par les volumes de l'action METAVISIO sur Euronext Paris au cours des trois séances de bourse précédant la demande de tirage, sans décote.

Pour chaque tranche, et après la livraison des actions METAVISIO objet de l'augmentation de capital correspondante, 80% du produit d'émission sera placé sur un compte ségrégé. Le solde du produit d'émission sera conservé par METAVISIO.

Selon des règles de trading préétablies pour chaque tranche, l'Investisseur sera en charge de céder, de manière ordonnée, les actions METAVISIO ainsi souscrites. 95% du produit de cession sera reversé mensuellement à METAVISIO, directement par l'Investisseur ou par tirage sur le compte ségrégé visé ci-avant.

METAVISIO n'a aucune obligation de tirage et fera appel à cette solution de financement innovante uniquement en cas de besoin et si les conditions de marché en permettent une mise en oeuvre optimale, dans le meilleur intérêt de METAVISIO et de ses actionnaires.

A chaque tirage, le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'un avis Euronext ainsi que d'une communication spécifique sur le site Internet de METAVISIO. La présente opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

METAVISIO attire l'attention des investisseurs sur les risques suivants associés au PACT :

-

L'engagement de l'Investisseur porte sur un nombre d'actions à souscrire et non sur un montant de souscription.

-

Le montant obtenu in fine par METAVISIO dépendra du cours de bourse de l'action sur Euronext Paris lors du tirage de chaque tranche et de l'évolution du cours de bourse pendant les périodes de cession ordonnée des actions souscrites par l'Investisseur. Si le cours de bourse de l'action METAVISIO affiche une tendance baissière après un tirage, METAVISIO percevra in fine un montant inférieur au produit d'émission initialement versé par l'Investisseur au titre de la tranche concernée.

A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à la mise en place de l'opération ne détiendrait plus que 0,75% du capital, dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de celle-ci.

Stephan Français, Président Directeur Général de METAVISIO, déclare : « La semaine dernière fut l'une des plus importantes depuis la création de la société. Nous avons obtenu, après 18 mois d'attente avec le gouvernement indien, notre référencement et notre

accréditation pour produire et livrer l'ensemble de nos solutions informatiques. La mise en place de cette solution de financement innovante nous paraît alors nécessaire pour nous permettre de financer ces nouvelles commandes et ainsi accélérer notre croissance sur le 2nd semestre.

Je tiens à remercier Capital Système Investissements, société d'investissements qui accompagne METAVISIO depuis 2017, qui a agi comme arrangeur dans cette opération.

Notre ambition est maintenant de devenir le 1er fabricant français et européen à être en mesure de livrer sur l'ensemble des continents »

Frédéric Sutterlin, Venture Partner chez Alpha Blue Ocean, ajoute : « Ce partenariat financier avec Metavisio est une véritable satisfaction. Cela permet de financer un groupe utilisant la marque séculaire Thomson et de contribuer à la relocalisation en France de la conception et la vente d'ordinateurs face aux mastodontes américains et chinois. Cette opération devrait permettre au groupe d'accélérer sa croissance après une période pénalisée par un marché mondial de la vente de PC peu porteur. »

***

À propos de METAVISIO (THOMSON Computing) Fondée en 2013, METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, la conception, le marketing et la commercialisation de produits informatiques personnels - ordinateurs, tablettes et périphériques informatiques - vendus sous licence exclusive de la marque THOMSON Computing. Présente dans plus de 15 pays au travers de nombreux réseaux de distribution, METAVISIO a pour mission de bâtir une marque informatique grand public internationale grâce à un modèle d'affaires compétitif de « technologie au meilleur prix » avec des produits performants positionnés sur les segments d'entrée et de milieu de gamme.

METAVISIO est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR00140066X4). L'action METAVISIO est éligible au PEA-PME. Plus d'information sur : www.metavisio.eu

Contacts METAVISIO

Relations Investisseurs & Information financière

contact.investisseurs@metavisio.eu | Tél. : +33 1 60 60 45 74