21/06/2022 - 18:20

METALLIANCE se charge de la conception, la fabrication, la livraison et la mise en service des véhicules, prévue mi-2022 pour les 2 premiers TSP

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), une filiale du Groupe GAUSSIN spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer. Ces véhicules sont destinés à la réalisation du tronçon ferroviaire reliant Apice à Hirpinia dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie.

Le contrat comprend la conception, la fabrication, la livraison et la mise en service des véhicules. Ces derniers doivent être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP qui arriveront sur le chantier italien dès mi-2022.

Une technologie flexible et adaptée

Les véhicules fournis par METALLIANCE se distinguent par leur modularité. Ainsi, les 4 TSP, destinés essentiellement au transport des voussoirs pour la réalisation des 3 tunnels du tronçon ferroviaire, auront la particularité de pouvoir s'adapter à d'autres utilisations grâce à un ajout de faux-châssis, fournis également par Métalliance et permettant d'y installer des bennes d'évacuation de déblais. Ces équipements sont également conçus pour faciliter le déchargement des voussoirs par l'avant du véhicule grâce à un système d'articulations permettant de plier la cabine de pilotage.

Les TSP se démarquent aussi par leur performance puisqu'ils seront capables de supporter des charges allant jusqu'à 100 tonnes.

Un projet structurant pour le sud de l'Italie

Le chantier auquel participe METALLIANCE s'inscrit dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire qui va relier Naples à Bari, l'un des projets les plus importants actuellement en Italie et qui fait partie du corridor 5 Scandinavie-Méditerranée du réseau transeuropéen (RTE). La liaison entre Naples et Bari, les deux villes les plus peuplées du sud de la péninsule, constitue un axe stratégique pour le développement économique de la région.

Le tronçon Apice-Hirpinia s'étendra sur 18,7 km entre les villes d'Avellino et de Benevento en Campanie. Il comprendra la construction de trois tunnels : Rocchetta (6445 mètres), Grottaminarda (1965 mètres) et Melito (4415 mètres).

Une confirmation de l'implantation de METALLIANCE en Italie

Métalliance est implantée en Italie via Tunrock Srl, société de conseil et de fourniture de machines et d'équipements pour l'excavation de tunnels, les carrières et les mines ainsi que pour les réalisations de grandes infrastructures, basée dans la région de Bergame en Lombardie. Une collaboration de plus de 10 ans a permis l'obtention de nombreux contrats dans le cadre de projets majeurs de tunnels en Italie. Le tronçon ferroviaire Apice-Hirpinia représente un nouvel exemple de la collaboration fructueuse entre Métalliance et la société italienne.

« Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure en Italie, qui va relier à grande vitesse les deux principales villes du sud de la péninsule. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présente aujourd'hui sur de très grands chantiers à travers le monde, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes. Cette capacité à répondre avec flexibilité et créativité aux besoins des clients lui permet aujourd'hui d'intervenir sur ce projet exigeant et dont l'utilité sera largement perçue sur le terrain », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

À propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com et www.gaussin.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com