METALLIANCE conforte sa position au Japon avec cette prestation comprenant le design, la fabrication et l'expédition des véhicules

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce la livraison en novembre de 2 Véhicules Multi-services VMS-50 et de 2 Véhicules Multi-services VMS-60 destinés aux tunnels du Metropolitan Inter-City Expressway dans la région de Tokyo. Cette livraison inclut 2 VMS pour le tunnel Kuden-Kasama du Yokohama Ring Expressway South Line et 2 VMS pour le Yokohama Shonan Road Tunnel project (Phase 2).

L'importateur ITOCHU TC Construction Machinery Co., Ltd., distributeur de METALLIANCE au Japon, est l'importateur et prend en charge la mise en route de ces véhicules partis de France en octobre 2021. Cette livraison sera prochainement suivie d'une nouvelle livraison de 4 véhicules. Au total, 8 véhicules METALLIANCE seront exportés au Japon d'ici fin 2022. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une présence croissante de METALLIANCE au pays du soleil levant puisqu'en janvier 2019, la société avait livré 2 Trains sur pneus pour la phase 1 du projet Shonan Road Tunnel Project.

VMS-60 de METALLIANCE

Une technologie adaptée à l'exigence des chantiers

Les véhicules fournis par METALLIANCE se distinguent notamment par leur système de guidage automatique puisque deux d'entre eux bénéficient de cette technologie permettant d'optimiser la capacité à faire demi-tour. Cet atout est primordial puisque les véhicules destinés au tunnel Kuden-Kasama seront utilisés dans un tunnel bi-tubes dans lequel une cavité est creusée au bout du premier tube pour rentrer dans le deuxième tube. Les VMS, semi-automatisés, feront demi-tour dans la cavité de manière automatique. Un conducteur sera présent mais sera chargé seulement de la gestion de l'accélérateur et du frein.

Les demi-tours s'effectuent dans un environnement variable dans le tunnel, des équipements pouvant y être entreposés. Le guidage doit ainsi être paramétré en vue de détecter les obstacles sur la trajectoire. Les 2 VMS sont en conséquence équipés de caméras 3D pour la détection d'objets.

L'architecture des véhicules s'inscrit par ailleurs dans le standard METALLIANCE, puisqu'il s'agit de véhicules monobloc à 10 roues avec 2 cabines (une cabine à chaque extrémité) ainsi que 50 et 60 tonnes de charge utile.

Un projet crucial pour la mobilité au sein de la métropole de Tokyo

METALLIANCE participe à ce chantier particulièrement visible au Japon puisque le Metropolitan Inter-City Expressway répond à plusieurs besoins majeurs de la capitale nippone. S'il vise notamment à décongestionner le trafic à Tokyo, il doit aussi permettre de revitaliser de nombreux quartiers de la métropole et inclut de fortes exigences environnementales. Le Metropolitan Inter-City Expressway s'inscrit ainsi dans l'objectif global de renforcer la compétitivité internationale de Tokyo.

Le projet anticipe également des incertitudes susceptibles d'affecter le territoire à l'échelle nationale. Il doit en effet permettre à Tokyo de continuer à fonctionner comme capitale en cas de catastrophe majeure, en facilitant le bon déroulement des opérations de soutien et de rétablissement, et en évitant que les transports entre l'est et l'ouest du Japon ne soient interrompus. Le rôle des transports métropolitains est crucial à Tokyo alors que l'agglomération héberge un tiers des habitants du pays.

« Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure au Japon, qui devrait grandement améliorer les liaisons entre les quartiers de l'immense métropole japonaise. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présent aujourd'hui sur des très grands chantiers du monde entier, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes. Cette capacité à répondre avec souplesse aux besoins des clients lui permet aujourd'hui d'intervenir sur ce projet exigeant qui regarde vers l'avenir », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

À propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.gaussin.com

