01/09/2021 - 18:15

Metalliance va fournir des Trains sur pneus (TSP) électriques et des Menrider électriques, ainsi que des véhicules de secours électriques pour les opérations d'évacuation du personnel

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 16 engins mobiles souterrains pour la section Sud du projet High Speed 2 (HS2) en Grande-Bretagne. Ces 16 véhicules comprennent des Trains sur pneus (TSP) électriques, des Menrider électriques d'une capacité de 20 personnes et des véhicules de secours électriques pour les opérations d'évacuation du personnel, d'une capacité de 30 personnes.

Dans le cadre du contrat, Metalliance va fournir les véhicules à Skanska, Costain et STRABAG (SCS), pour le compte de HS2. SCS est une joint-venture associant des partenaires de premier plan, qui mettent en commun une expérience mondiale du rail à grande vitesse et une excellente connaissance des enjeux régionaux et nationaux. Conduite sur un peu plus d'un an, l'opération doit donner lieu à des livraisons prévues entre mars 2022 et avril 2023. Metalliance prend en charge les études, la fabrication, la livraison sur le site client, la mise en service ainsi que les essais sur site.

Visuel 3D d'un véhicule de secours sur pneus de METALLIANCE

Une technologie innovante et très autonome

Les véhicules fournis par Metalliance se distinguent par leur important niveau d'autonomie, puisqu'ils sont au niveau 3 sur l'échelle internationale « Advanced Driver Assistance Systems » (ADAS) qui évalue le degré d'autonomie des systèmes de conduite et compte 5 niveaux. À ce niveau, les véhicules autonomes disposent de fonctions dites de détection environnementale et peuvent prendre des décisions éclairées sur la route, même si le conducteur doit être prêt à reprendre le contrôle lorsque l'intervention le nécessite.

Également conçus dans une optique de mobilité décarbonée, les véhicules de Metalliance sont presque tous électriques. Il s'agit d'ailleurs de la plus importante commande de véhicules électriques pour Métalliance en termes de chiffre d'affaires.

Les véhicules de secours représentent également une innovation de Métalliance. Ils sont en effet les premiers véhicules de secours de chantier sur pneus, alors que ce type d'engins est généralement sur rail. C'est ainsi un nouveau produit au catalogue de Metalliance qui répond aux besoins des clients.

Un projet visant à mieux relier les grandes villes du pays

Metalliance participe à un chantier particulièrement visible en Grande-Bretagne puisque High Speed 2 (HS2) est un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les grands pôles urbains que sont Londres, Birmingham, les East Midlands, Leeds et Manchester. Le projet reliera ainsi 8 des principales villes du pays et desservira des millions de personnes. Le projet va faciliter grandement les déplacements entre ces territoires, notamment entre les villes des Midlands et du Nord.

Les contrats de travaux principaux de génie civil couvrent l'ensemble de la phase 1 du projet, de Londres à Birmingham. La joint-venture SCS, à qui Metalliance va livrer ses engins, s'est vu attribuer la zone sud (lots S1 et S2), qui couvre la longueur du tracé prévu entre la gare d'Euston dans le centre de Londres jusqu'au nord-ouest de la capitale britannique.

Le projet HS2 répond à 3 objectifs clés pour les autorités britanniques : soulager des transports publics trop souvent bondés, contribuer à décarboner la mobilité dans le pays et ainsi lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi mieux aménager le territoire national et participer au rééquilibrage d'un pays qui reste assez centralisé autour de Londres.

« Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure en Grande-Bretagne, puisqu'il s'agit d'un projet très ambitieux et d'envergure nationale, qui devrait grandement améliorer les liaisons entre certaines régions du pays. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présent aujourd'hui sur des très grands chantiers du monde entier, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes. Cette capacité à répondre avec souplesse aux besoins des clients lui permet aujourd'hui d'intervenir sur ce projet exigeant et dont l'utilité sera largement perçue dans les divers territoires concernés », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

À propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com et www.gaussin.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

