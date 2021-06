08/06/2021 - 07:00

Les TSP seront destinés au transport du personnel de chantier, des voussoirs et divers éléments nécessaires à la construction de tunnels

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de trois Trains Sur Pneus (TSP) destinés au projet d'élargissement de la liaison routière I-64 joignant Hampton à Norfolk, dans l'État de Virginie aux États-Unis. Dans le cadre de la réalisation des deux nouveaux tunnels sous-marins de 2,4 km chacun, creusés au tunnelier, les TSP de METALLIANCE sont destinés à transporter le personnel de chantier, des voussoirs et divers éléments nécessaires à la construction de tunnels. Ils seront accompagnés de 2 cellules de personnel 6 places et 21 places.

Le contrat comprend les études, la fabrication, le montage, les essais et la livraison par METALLIANCE des TSP prévue début 2022. Cette prestation, clés en main, répond à la commande de Hampton Road Connectors Partners (HRCP), joint-venture composée de Dragados USA, Vinci Construction Grands Projets, Flatiron Constructors et Dodin Campenon Bernard. Le client final est le Département des transports de l'État de Virginie (Virginia Department of Transportation).

Une technologie adaptée à des chantiers exigeants

Chaque TSP pourra supporter une charge allant jusqu'à 140 tonnes et sera modulable. Les TSP sont en effet des engins propres, diesel (norme antipollution Stage V) ou tout électrique conçus pour être transformés et réadaptés en fonction du besoin de chaque client, sans modifications des véhicules. Dès la phase de conception, il est prévu de pouvoir intégrer tous les modules sans avoir à reconfigurer le véhicule pour chacune des utilisations. En termes de modularité, le client disposera de cellules de transport de personnel, de paniers de stockage et des racks pour entreposer des tubes.

La solution du véhicule sur pneus, reconnue pour sa souplesse d'utilisation, permet d'obtenir des gains de productivité importants.

Un projet visant à décongestionner une route touristique

METALLIANCE participe à un chantier particulièrement visible et attendu dans cette région à 300 kilomètres au sud de la capitale américaine. L'I-64 Hampton Roads Bridge-Tunnel dans le sud-est de la Virginie a longtemps été l'un des axes les plus congestionnés de la région. Aujourd'hui, 2 tunnels immergés de 2,2 km et 2×2 voies de circulation, construits en 1957 et 1976 entre 2 îles artificielles, permettent la traversée de la baie. Ils se révèlent toutefois insuffisants, alors que jusqu'à 100 000 véhicules empruntent la route existante en période estivale, provoquant des embouteillages pouvant atteindre 8 kilomètres.

Le nouveau projet vise ainsi à décongestionner cet axe très fréquenté en construisant des voies supplémentaires, un projet qui nécessite la construction de nouveaux tunnels et de nouveaux viaducs en mer.

« Notre entreprise se réjouit de participer à un chantier d'une telle envergure aux États-Unis, puisqu'il s'agit du plus gros projet de construction jamais attribué dans l'État de Virginie. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présent aujourd'hui sur des très grands chantiers du monde entier, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes. Cette capacité à répondre avec souplesse aux besoins des clients lui permet aujourd'hui d'intervenir sur ce projet exigeant et dont l'utilité sera largement perçue dans cette région touristique », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

À propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. GAUSSIN est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur https://www.metalliance-tsi.com et https://www.gaussin.com

