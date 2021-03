08/03/2021 - 18:00

Dans le cadre du remplacement de la voie métrique à crémaillère, Metalliance fournira les wagons de chantier

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181), société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce avoir été retenue dans le cadre de l'appel d'offres de rénovation et de réhabilitation de la voie et de la crémaillère du célèbre train touristique de La Rhune (Pyrénées-Atlantiques). La société fournira les wagons de chantier. TIM-Ingénierie, le maître d'œuvre du projet, assurera le suivi de ces fabrications.

METALLIANCE est en charge de l'étude, la fabrication et l'« enraillement » - c'est-à-dire la mise en service - des différents wagons : un wagon plateau pour le transport du matériel de réfection de la voie, un wagon grue permettant la manutention des matériaux, un wagon trémie pour régaler le ballast le long de la voie et une cabine pour le transport du personnel de chantier, pouvant également servir de wagon d'évacuation pour les passagers.

Le Train de la Rhune (Photo Le Creusois/Pixabay)

Le chantier du centenaire du Train de la Rhune

METALLIANCE a lancé sans délai le processus industriel afin de répondre à cette commande, dans le but de livrer les wagons de chantier avant la fin de l'année 2021. En effet, ce matériel ferroviaire permettra de lancer les travaux de rénovation prévus pour célébrer, en 2024, le centenaire du Train de la Rhune. Le département des Pyrénées-Atlantiques, qui soutient financièrement le projet, est propriétaire de la ligne à voie métrique à crémaillère. Elle est exploitée par l'Etablissement Public des Stations d'Altitudes (EPSA), qui est chargé de la maintenance courante de l'installation.

Vue du sommet de La Rhune (Capture d'écran)

Le Train de la Rhune est l'une des attractions les plus populaires de la région. Le train de collection escalade grâce à sa crémaillère un sommet mythique du Pays Basque, emmenant ses passagers à 905 mètres d'altitude en 35 minutes de promenade ferroviaire au milieu de la nature environnée notamment de chevaux sauvages, les Pottoks, et offrant à l'arrivée un panorama à 360 degrés à couper le souffle, entre terre et mer.

« Notre entreprise se réjouit de participer à la rénovation de la ligne du Train de La Rhune, un véritable joyau du patrimoine de la Côte Basque. Connue pour avoir inventé le train sur roues pneumatiques, présent aujourd'hui sur des très grands chantiers du monde entier, la société METALLIANCE est fière de l'éventail de ses technologies comme des savoir-faire de ses équipes, qui lui permet aussi d'intervenir sur cet ouvrage historique », déclare Jean-Claude COTHENET, Président-Directeur-Général de METALLIANCE.

« Nous nous félicitons de voir avancer le beau projet que nous avons initié dans le but de donner au centenaire de la Rhune toute la reconnaissance qu'elle mérite. Ce train de collection, prouesse de son époque, va connaître une seconde jeunesse et continuera de témoigner de l'ingéniosité humaine et du savoir-faire français en matière ferroviaire. Les habitants et les visiteurs du Pays Basque n'en seront que plus nombreux à venir contempler avec bonheur la beauté de la nature et de nos paysages », déclare Jean-Jacques Lasserre, Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.

