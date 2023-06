28/06/2023 - 18:00

Levallois-Perret, 28 juin 2023

METADVERTISE

PM SA PRODUIT UN DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA LÉGION D'HONNEUR

DIFFUSION PRÉVUE LE 14 JUILLET 2023 SUR LE BOUQUET CANAL+

Metadvertise, spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce que sa filiale PM SA a produit un documentaire sur l'ordre national de la Légion d'honneur qui récompense les militaires et les civils ayant rendu des services éminents à la Nation.

Dans ce documentaire, intitulé « POUR L'HONNEUR », la réalisatrice Feriel Ben Mahmoud plonge le spectateur dans les coulisses de la plus haute décoration honorifique française et la plus connue au monde. Les évolutions et transformations de cette institution depuis plus de deux siècles sont illustrées à travers les portraits et témoignages de plusieurs personnalités distinguées, parmi lesquelles l'ex-Grand Chancelier de la Légion d'honneur Benoit Puga, l'ex-Président de la République Francois Hollande, la haute fonctionnaire Martine Monteil, le Chef Thierry Marx, le journaliste Harry Roselmack, la sémiologue Mariette Darrigrand, l'acteur Pierre Arditi, la danseuse et chorégraphe Brigitte Lefèvre et bien d'autres.

Projection privée de « POUR L'HONNEUR » en présence de nombreuses personnalités

Les protagonistes de ce documentaire et d'autres personnalités ont pu assister à une projection privée en avant-première à Paris, le mercredi 14 juin 2023, au Club 13, dans la salle de cinéma fondée par Claude Lelouch.

Parmi les invités présents se trouvaient notamment le Général Benoît Puga, ex-Grand chancelier de la Légion d'honneur, Franc?ois Hollande, ex-Président de la République Franc?aise, Franck Riester, Ministre délégué en charge des Relations avec le Parlement, Martine Monteil ex-chef de la brigade criminelle, Gérald-Brice Viret, Directeur Général des antennes et des programmes du Groupe Canal+, et Benoit Illes, Responsable éditorial chez Planète +.

Le documentaire sera diffusé le vendredi 14 juillet à 20h55 sur la chaîne PLANETE+ et sera ensuite disponible en replay sur myCANAL.

A propos de Metadvertise

Metadvertise est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, Metadvertise a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, Metadvertise ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

