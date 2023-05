29/05/2023 - 08:00

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 29 mai 2023 à 8h

METADVERTISE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2023

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Metadvertise informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 29 juin 2023 à 11 h00 au 29 boulevard de Courcelles, 75008 Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 19 mai 2023, bulletin n°60. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis ainsi que sur le site Internet de Metadvertise.

L'avis de réunion valant avis de convocation, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la société (www.metadvertise.io), Rubrique « Investisseurs ».

A propos de Metadvertise

Metadvertise est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités,…). En décembre 2022, Metadvertise a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de cette d'expérience de plus de 25 ans dans la production audiovisuelle et d'un catalogue de plus de 600 heures de contenus, Metadvertise ambitionne de de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

