11/04/2023 - 18:30

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 11 avril 2023 à 18h30

BILAN INTERMEDIAIRE DE L'EMISSION OBLIGATAIRE DE METADVERTISE :

PLUS DE 3 MILLIONS D'EUROS COLLECTES EN 15 JOURS.

L'émission obligataire qui se déroule sur la plateforme Equisafe Invest jusqu'au 21 avril prochain rencontre un véritable succès auprès des investisseurs.

L'objectif initial de 3 millions d'euros a été largement dépassé.

Cet emprunt obligataire non dilutif, qui pourra être porté à 7 999 000 euros maximum, va permettre d'accompagner la réorientation stratégique des activités du Groupe sur le secteur du divertissement via sa filiale de production audiovisuelle Triple A/PM SA[1] acquise en novembre 2022. Avec son intégration à 100%, Metadvertise amorce un véritable changement de dimension puisque sa filiale vient de clôturer une année 2022 record[2] avec un chiffre d'affaires de 52,8 M€[3] pour un EBITDA de 22,8 M€ (43% du CA) et un Résultat net de 5,5 M€. Cette intégration portera pleinement ses fruits dès l'exercice 2023 et contribuera à l'amélioration des résultats du Groupe.

« Ces résultats intermédiaires nous permettent d'ores et déjà de confirmer la réussite de ce premier financement obligataire participatif pour Metadvertise. Nous sommes très heureux que les investisseurs adhèrent à notre stratégie et soutiennent notre projet de développement. Nous les remercions pour leur confiance et espérons qu'ils seront encore nombreux à nous rejoindre. », déclare Paul Amsellem Président de Metadvertise.

Pour rappel, cette émission obligataire autorisée par le Conseil d'administration de Metadvertise le 20 mars, est accessible à l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest jusqu'au 21 avril 2023 inclus (https://app.equisafe.io/auth/register?partner_code=metadvertise). Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00 € ont une maturité de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 14% brut payable à chaque date anniversaire.

L'ensemble des informations et l'accès au bulletin de souscription de l'obligation sont disponibles sur le site d'Equisafe Invest, plateforme immatriculée en tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS :

www.equisafe-invest.fr

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier annuel 2021 disponible sur le site Internet de la Société (www.metadvertise.io). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société.

A propos de Metadvertise

Fondé en 2011, Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise a opéré un virement stratégique avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, un des leaders français de la production audiovisuelle.

Metadvertise est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Contact Metadvertise

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

metadvertise@aelium.fr

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.

[1] Communiqué du 2 décembre 2022

[2] Communiqué du 20 mars 2023

[3] Chiffres audités non certifiés