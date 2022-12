02/12/2022 - 08:00

Communiqué de Presse

Levallois-Perret, 2 décembre 2022 à 8h

METADVERTISE

ACQUISITION DU GROUPE TRIPLE A / PM SA

Valorisation indépendante largement supérieure à 70 M€

Forte progression de la rentabilité anticipée pour 2022

Projets à fort potentiel pour 2023/2024

Metadvertise annonce avoir conclu un accord définitif avec Park Capital relatif à l'acquisition de 51% du capital de la société Triple A actionnaire détenant 75% du capital de la société PM SA, acteur majeur de la production audiovisuelle en France et en Europe. Cette acquisition constitue une première étape de la stratégie du Groupe consistant à se focaliser sur le développement de ses activités dans l'industrie des médias et du divertissement et de se positionner désormais comme un acteur clé de ce secteur.

Un savoir-faire reconnu et des partenariats prestigieux

En 30 ans d'existence, la société PM SA s'est imposée comme un expert de la production audiovisuelle (films, séries, films d'animations, documentaires et publicités) avec plus de 600 heures de contenus produits au travers de plus de 200 films et séries.

PM SA contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur (création, production et distribution) et collabore avec de prestigieux clients et partenaires, parmi lesquels les plus importants groupes de médias tels que France télévision, TF1, Canal +, le Groupe M6, Publicis Groupe et Lagardère. PM SA dispose également d'un solide réseau de partenaires internationaux renommés et bien établis qui permettra une très large diffusion de ses prochains films d'animation « Lendarys » (sortie prévue juin 2023), « Urban jungle » (Richard Orlinski - 2024) et « Tino » (Yann Arthus-Bertrand - 2025)

Récemment, la société Triple A (société-mère de PM SA) s'est spécialisée dans la production de publicités pour de grandes marques et l'adaptation de romans à succès, dont ceux de Marc Levy avec notamment le film « Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites » avec Jean Reno diffusé en exclusivité sur les chaînes de Canal + en octobre 2022.

Forte croissance de la rentabilité attendue pour 2022

Pour rappel, le Groupe Triple A / PM SA a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 27,8 M€ pour un EBITDA de 9,3 M€ (soit 33% de marge d'EBITDA) et un Résultat Net de 2,7 M€ (soit 10% de marge nette). Cette année, le Groupe a poursuivi sa croissance avec d‘importantes productions de dessins animés (première sortie d'une trilogie avec le film « Lendarys »), de séries télévisées (« L'Amour presque parfait ») et autres publicités pour de grandes marques françaises.

Cette stratégie de diversification de ses activités devrait lui permettre d'enregistrer sur 2022 un chiffre d'affaires de plus de 30 M€ avec une rentabilité opérationnelle en amélioration à près de 40% de marge.

Termes et Conditions définitifs de l'Opération

Une expertise indépendante extériorisant une valorisation supérieure à 70 M€

Comme cela avait été annoncé par la Société lors de sa communication du 14 novembre 2022 relative à cette Opération, cette acquisition, qui a été réalisée sur la base d'une valeur des titres égale à 70 M€, était conditionnée à la confirmation d'une valorisation du groupe Triple A / PM SA par un expert indépendant extériorisant une valeur des titres de Triple A au moins égale à 70 M€. A cet effet, un cabinet de renommée internationale a confirmé une valorisation de 100% du groupe Triple A PM SA à hauteur de 180 M€. Cette valorisation démontre le fort potentiel de croissance et la solidité des perspectives dont dispose le Groupe dans les années à venir.

Prix de cession des actions Triple A et modalités de paiement

L'acquisition de 51% de la société Triple A est réalisée via l'acquisition de deux blocs d'actions (de 30% et 21%) pour un montant initial total d'environ 36 M€.

Le règlement du bloc de 30% interviendra selon les modalités suivantes :

le paiement en numéraire à Park d'une somme de 250.000 euros ; et la reprise par Metadvertise des engagements stipulés lors de l'acquisition par Park dudit bloc de 30% comprenant un crédit-vendeur (à savoir trois paiements en numéraire de 7 M€ chacun en juillet 2024, juillet 2025 et juillet 2026) et un complément de prix représentant un montant de 10% des revenus supérieurs à 70 M€ générés par chacun des films « Urban Jungle » et « Lendarys ».

Le règlement du bloc de 21% interviendra selon les modalités suivantes :

par compensation avec une créance de 1,2 M€ ; paiement en numéraire de 5,5 M€ ; et le règlement du solde (8 M€) en numéraire ou nouvelles actions au plus tard au 30 septembre 2023 (en cas d'émission de nouvelles actions, Park Capital devra les conserver pendant un an minimum).

Pour rappel, la société Metadvertise dispose d'une trésorerie importante à la suite à la cession de ses filiales à la société Azerion (juillet 2022).

Complément de Prix de cession

Compte-tenu du prix de cession retenu par les Parties et de la valorisation extériorisée par le rapport de l'expert indépendant, les Parties ont convenu qu'un complément de prix pourrait également être versé à Park (i) sur la base d'un multiple de l'EBITDA (identique au multiple d'EBITDA retenu par l'expert indépendant dans son rapport relatif à la valorisation du groupe Triple A/PM SA) réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et (ii) sous condition que l'EBITDA 2023 soit au moins égal à 20 M€.

Une acquisition consolidée au niveau de Metadvertise

L'intégration à 100% du groupe Triple A / PM SA contribuera pour partie au chiffre d'affaires 2022 de Metadvertise, et permettra surtout dès le 1er semestre 2023 d'améliorer significativement les résultats du Groupe.

Le Conseil d'administration de Metadvertise qui s'est tenu mardi 29 novembre 2022 a approuvé, à la majorité de ses membres, le principe et les modalités de cette opération. Par application des dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce, l'administrateur concerné de Park Capital n'a pas pris part au vote.

Avec cette opération, Metadvertise se renforce sur un segment en forte croissance avec de belles perspectives de développement. Fort de ses expertises et de son savoir-faire, le Groupe ambitionne de devenir un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe à l'horizon 2030.

A propos de Metadvertise

Metadvertise (ex-Madvertise) fut l'un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Après la cession de ses actifs au groupe AZERION en juillet 2022, Metadvertise souhaite se positionner sur des segments technologiques porteurs à forte croissance. Avec le rachat du groupe Triple A/PM SA, Metadvertise se positionne désormais comme un acteur clé du cinéma d'animation.

Metadvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMTA) et éligible au PEA-PME.

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats de Metadvertise. Bien que ces dernières reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui sont inconnues à la société ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints.