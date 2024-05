23/05/2024 - 17:30

Ouverture d'une procédure antidumping concernant

les importations de lysine originaire de Chine

Clermont-Ferrand, le 23 mai 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, informe ce jour de l'ouverture officielle par la Commission Européenne d'une procédure antidumping concernant les importations de lysine en provenance de la République populaire de Chine.

Cette procédure fait suite à une plainte déposée par METEX NØØVISTAGO, filiale industrielle du Groupe METEX, produisant à Amiens des acides aminés pour la nutrition animale et seul producteur de lysine en Europe. En lançant cette procédure, la Commission Européenne confirme qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier une enquête antidumping.

La mobilisation de la Commission Européenne sur ce dossier fait preuve d'une volonté manifeste de rétablir une concurrence loyale sur les acides aminés vendus en Europe et de permettre une protection appropriée de l'industrie de production par fermentation répondant à des enjeux de souveraineté industrielle et alimentaire.

