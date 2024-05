14/05/2024 - 17:30

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2024

Bonnes performances sur les spécialités : + 17% par rapport au 1 er trimestre 2023

trimestre 2023 Ventes de commodités en berne en raison de la concurrence chinoise

Clermont-Ferrand, le 14 mai 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2024.

CA en M€ T1 2024 T1 2023 Var. T4 2023 Spécialités (1) 23,3 19,9 17% 26,6 Commodités (2) 6,8 12,3 -45% 5,9 Total Groupe 30,0 32,2 -7% 32,5 % de spécialités 77% 62% 82%

1 : Tryptophane, Valine, Noov CS, PDO, AB

2 : Lysine et Thréonine produites à Amiens et/ou négociées et coproduits

Au 1er trimestre 2024, les ventes d'acides aminés de spécialités s'élèvent à 23,3 M€ contre 19,9 M€ au 1er trimestre 2023, soit une hausse de 17%. Elles progressent en volumes et en valeur avant la mise en œuvre d'un investissement plus capacitaire. L'appréciation du mix-produits confirme l'ambition historique du Groupe de se positionner progressivement plus haut dans la chaîne de valeur des acides aminés.

L'évolution des ventes de spécialités est insuffisante pour permettre au Groupe de mener à bien sa stratégie de valeur. Les marges sur les commodités restent en effet trop faibles compte tenu du niveau des ventes de Lysine. Sur le 1er trimestre 2024, elles s'élèvent à 6,8 M€ contre 12,3 M€ à fin mars 2023. Cette baisse des ventes s'explique par le coût trop élevé du sucre sur le marché européen et par les prix de vente de lysine toujours très bas de la concurrence chinoise. Cet effet de ciseau pèse sur la capacité du Groupe à positionner une offre compétitive en dépit notamment de l'orientation plus favorable des prix de l'énergie et de l'optimisation permanente des coûts fixes.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 30,0 M€ au 1er trimestre 2024 contre 32,2 M€ au 1er trimestre 2023, soit une baisse de 7%.

Dans ce contexte, le Groupe continue de mobiliser les pouvoirs publics et parties prenantes afin de rétablir les mécanismes d'une concurrence saine sur les marchés européens.

METEX, n'étant pas en mesure d'arrêter ses comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de commerce afin d'obtenir une prorogation du délai de tenue de son assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 au-delà du 30 juin 2024.

- FIN -

