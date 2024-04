30/04/2024 - 18:40

Point sur la procédure de redressement judiciaire de METEX NØØVISTA

Réception de deux offres de reprise auprès des administrateurs judiciaires

Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024 à 18h00 – (FR0004177046), METabolic Explorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, rappelle que le Tribunal de commerce de Paris a, le 25 mars 2024, fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de METEX NØØVISTA, sa filiale opérationnelle exploitant un site industriel à Carling.

Dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire, les administrateurs judiciaires ont reçu deux offres de reprise portant sur les actifs et les activités de METEX NØØVISTA.

La date d'audience d'examen des offres de reprise par le Tribunal de commerce de Paris devrait être connue dans les prochains jours.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'en l'état des offres de reprise, et compte-tenu du montant des passifs de METEX NØØVISTA, les produits de cession à recevoir en cas de décision favorable du Tribunal de commerce ne permettront pas de versement à l'actionnaire de METEX NØØVISTA et, plus généralement, à ceux de METabolic EXplorer.

