08/04/2024 - 19:40

Recherche de conditions d'accès à un sucre à prix compétitif : visite du ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie sur le site d'Amiens

Clermont-Ferrand, le 8 avril 2024 à 19h30 – (FR0004177046), Le groupe METabolic Explorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, a accueilli ce lundi 8 avril Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, dans son usine d'Amiens.

À cette occasion, le ministre a pu échanger avec les élus et les dirigeants du groupe METEX, ainsi qu'avec les représentants syndicaux du site d'Amiens au cours d'une réunion de travail sur la manière dont les pouvoirs publics travaillent pour trouver des conditions d'accès à un sucre à prix compétitif. Ces échanges se sont poursuivis par une visite des installations de l'usine.

« METEX fait face à un environnement économique hostile depuis plusieurs mois, lié à des causes exogènes telles que l'augmentation du prix des matières premières, dont le sucre, et au dumping pratiqué par les producteurs chinois de lysine sur le marché européen. Je suis bien placé pour savoir tous les efforts déployés par les pouvoirs publics pour trouver une solution permettant à METEX d'accéder à un sucre à prix compétitif. La venue de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, est un acte fort qui montre que l'Etat est bien conscient de l'urgence à agir pour conserver cette capacité de production et d'innovation sur le sol français, afin de défendre notre souveraineté alimentaire et médicale. C'est aussi un acte d'espoir pour les 450 salariés du groupe METEX dont il faut sauvegarder le savoir-faire unique ici à Amiens, mais également à Saint-Beauzire où travaillent nos équipes en recherche & développement pour contribuer pleinement à la décarbonation de l'économie. C'est donc avec confiance et détermination que la direction et les représentants du personnel continueront à travailler main dans la main avec les services de l'Etat et avec tous les acteurs institutionnels, élus locaux et parlementaires qui nous soutiennent pour donner un avenir à notre entreprise, » a déclaré Benjamin Gonzalez, président directeur général de METEX.

