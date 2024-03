20/03/2024 - 18:00

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de METEX NØØVISTAGO

Report de l'arrêté des comptes annuels 2023

Clermont-Ferrand, le 20 mars 2024 à 18h00 – (FR0004177046), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que le Tribunal de commerce de Paris a, ce jour, fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de sa filiale, METEX NØØVISTAGO.

Le Tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP Abitbol & Rousselet, prise en la personne de Maître Joanna Rousselet, et la SCP 2M & Associés, prise en les personnes de Maître Carole Martinez et Maître Marine Pace, en qualité d'administrateurs judiciaires. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 6 mai 2024 à midi.

Dans l'intervalle, l'exploitation de METEX NØØVISTAGO se poursuivra pendant la période d'observation.

METEX tiendra le marché informé des décisions devant être prises prochainement par le Tribunal de commerce s'agissant de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de METEX NØØVISTA.

Dans ce contexte, la Société a décidé de reporter l'arrêté de ses comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, initialement prévu le 28 mars 2024. METEX fera ses meilleurs efforts pour publier son rapport financier annuel d'ici le 30 juin 2024 et, le cas échéant, présentera une requête auprès du Président du Tribunal de commerce afin d'obtenir une prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

