Chiffre d'affaires consolidé du 4è trimestre 2023

Bonnes performances sur les spécialités avec des ventes en hausse de 55% par rapport au 4 è trimestre 2022

trimestre 2022 Des ventes de commodités toujours marquées par une concurrence chinoise agressive

Discussions avancées avec de potentiels partenaires industriel

Clermont-Ferrand, le 15 février 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui le chiffre d'affaires consolidé du 4è trimestre de son exercice 2023.

Au 4è trimestre, les ventes d'acides aminés de spécialités sont en hausse de 55% par rapport au 4è trimestre 2022. Les bénéfices de son offre de solutions « sur-mesure » pour améliorer la performance des élevages et limiter l'utilisation du soja importé d'Amérique du Sud sont de mieux en mieux identifiés. Sur l'exercice, le chiffre d'affaires des spécialités s'élève à 97,2 M€ en progression de près de 10% par rapport à l'exercice 2022.

Cette bonne performance intègre pourtant un ralentissement du secteur européen de la chimie qui pèse sur le marché du PDO depuis 2022.

Sur le terrain des commodités, la situation reste en revanche difficile avec des ventes qui ont continué de baisser. Le chiffre d'affaires des commodités ressort à 5,9 M€ sur le 4è trimestre contre 25,5 M€ à période comparable en 2022. Sur l'exercice 2023, elles s'élèvent à 35,2 M€ contre 138,0 M€ en 2022. Cette évolution s'explique par la concurrence chinoise qui a continué à écouler ses stocks de lysine sur les marchés européens à des conditions affectant la commercialisation normale de l'offre de METEX.

Cette évolution des ventes a mécaniquement pesé sur la trésorerie brute consolidée qui s'élève à 18,9 M€ au 31 décembre 2023 contre 47,9 M€ à fin juin 2023. Compte tenu des tensions de trésorerie du Groupe, déjà évoquées à l'occasion de la publication des résultats semestriels, des efforts ont été mis en œuvre pour accroître le contrôle en matière de consommation de trésorerie. Ces initiatives visent à permettre à METEX d'assurer son besoin sur le 1er semestre 2024. Les prochaines semaines seront décisives pour le Groupe qui fait face au défi de restaurer sa rentabilité et assurer son financement à court et moyen termes.

Le Groupe devrait en outre bénéficier :

des améliorations attendues des conditions de marché (une baisse continue des prix de l'énergie et des intrants chimiques et une appréciation des prix de vente de certains acides aminés),

de ses efforts en matière d'optimisation des coûts fixes (avec une réduction des coûts de l'ordre de 20% déjà réalises en l'espace de 2 ans),

du renforcement de son efficacité en matière énergétique (pour rappel, 10% de gains d'efficacité ont été réalisés au cours de l'année 2023 sur le talon de consommation énergétique),

des effets des mesures mises en place en fin d'année 2023 telles que l'activité partielle sur les sites industriels au 1 er trimestre 2024, et

trimestre 2024, et du versement du solde des aides à percevoir dans le cadre du plan de résilience énergétique mis en place par les pouvoirs publics.

Dans ce contexte, le Groupe continue de mobiliser les pouvoirs publics et parties prenantes à l'échelle du territoire afin de rétablir les mécanismes d'une concurrence saine sur les marchés européens. Dans le cadre de sa recherche de financement, METEX a également engagé des discussions avancées avec plusieurs potentiels partenaires industriels.

Le Groupe rappelle qu'il est positionné au cœur des enjeux en matière de souveraineté alimentaire, de traçabilité des aliments et de décarbonation de l'économie. Il bénéficie à cet égard du soutien de nombreux acteurs de l'aval ; en particulier ceux de l'industrie du secteur de la nutrition animale et ceux des filières avicoles et porcines françaises.



A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

