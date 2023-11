14/11/2023 - 18:00

Nomination de Maria Wiltz en qualité de Directrice en charge de la Stratégie Business Development Groupe

de METabolic EXplorer

dans le cadre de son plan de transformation stratégique

Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023, 18h00 CET – (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer leader de la fermentation industrielle pour la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce la nomination de Maria Wiltz au poste de Directrice en charge de la stratégie Business Development Groupe à compter du 14 novembre 2023.

Une nomination pour accompagner la dynamique de transformation

Rattachée à Rudolph Hidalgo, Directeur général adjoint de METabolic EXplorer, Maria Witz, en sa qualité de Directrice en charge de la stratégie Business Development groupe, membre du comité exécutif, supervisera les équipes Business Development Animal Nutrition et Consumer Care de METabolic EXplorer dans le cadre des enjeux de la transition écologique et des exigences de naturalité et de durabilité.

Maria Wiltz aura pour mission d'accélérer la création de valeur dans les activités qui constituent le plan d'activité court, moyen, et long terme, notamment par la mise en œuvre du CDMO (contract development manufacturing organization). Maria jouera par ailleurs, un rôle essentiel dans le déploiement de la vision stratégique du Groupe en négociant les contrats commerciaux et en augmentant les performances de la chaine de valeur.

Benjamin Gonzalez se réjouit de la nomination de Maria Wiltz au sein de METabolic EXplorer : « Les membres du conseil d'administration et moi-même sommes ravis d'accueillir Maria Wiltz après Rudolph Hidalgo au sein de METabolic EXplorer. Son parcours dans les sciences de la vie, dans la nutrition animale et dans le développement stratégique commercial la désigne comme un atout indéniable pour nous accompagner dans l'accélération de notre plan de transformation stratégique initié en 2021. Nous sommes persuadés que la collaboration de Maria avec nos équipes mais aussi les instances dirigeantes contribuera au développement du groupe. »

Maria Wiltz a pour sa part évoqué son intérêt de mettre à profit son expérience des affaires dans la stratégie future de METabolic EXplorer. « En sa qualité d'acteur engagé pour une industrie bas carbone avec des ingrédients fonctionnels fabriqués autrement, les défis stratégiques qui attendent METabolic EXplorer sont de réels challenges, afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs et également d'être un acteur engagé pour consolider une industrie verte, plus circulaire et plus durable. Renforcer le positionnement du Groupe sur les marchés mondiaux, explorer les opportunités de croissance, tout en garantissant l'alignement sur les objectifs de durabilité de METabolic EXplorer sont autant de priorités auxquelles je suis honorée de pouvoir contribuer avec mon expérience professionnelle. »

Une expertise reconnue dans le secteur de la nutrition animale

Maria Wiltz, diplômée de la Sorbonne (DESS en commerce extérieur), d'Asebuss Washington University (Executive MBA) et de l'ESSEC (Master 2 Digital Leadership), dispose d'une connaissance éprouvée des marchés des ingrédients pour les industries sciences de la vie et nutrition animale. Pendant plus de vingt ans, elle a accompagné le développement de groupes tels que RHÔNE POULENC, RHODIA, ADM, AVENTIS, ADISSEO et INNOVI'IA. Un parcours professionnel qu'elle a par ailleurs mis au service de PME en tant que business coach de la Chambre de commerce et d'Industrie de Paris Île-de-France.

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.fr

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Michael SCHOLZE

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : +33 (0) 1 56 88 11 14

Mail : blehari@actifin.fr Mail :michael.scholze@actifin.fr



Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : idray@actifin.fr

* * *