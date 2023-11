09/11/2023 - 18:10

Nomination de Rudolph Hidalgo en qualité de Directeur Général Adjoint Groupe de METabolic EXplorer dans le cadre de son plan de transformation stratégique

Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2023, 18h00 CET – (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer (la « Société »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce la nomination de Rudolph Hidalgo au poste de Directeur général adjoint Groupe à compter du 9 novembre 2023.

Une nomination dans le cadre de l'accélération du plan de transformation engagé dès 2021

Travaillant directement avec Benjamin Gonzalez, Président du Conseil d'administration et Directeur général de METabolic EXplorer, Rudolph Hidalgo, en tant que Directeur Général Adjoint Groupe aura pour mission clé au sein de la direction générale de METabolic EXplorer d'accompagner l'exécution du plan de transformation du Groupe initié en 2021, en identifiant de nouvelles opportunités de croissance tout en renforçant l'efficacité opérationnelle. Sa riche expérience dans l'accompagnement au changement et la mise en œuvre de stratégies gagnantes sera essentielle pour atteindre ces objectifs dans un contexte de marché fortement concurrentiel et impacté notamment par la hausse des prix de l'énergie et du sucre en Europe.

Benjamin Gonzalez a exprimé sa satisfaction quant à cette nomination en ces termes : « Les membres du conseil d'administration et moi-même sommes ravis d'accueillir Rudolph Hidalgo au sein de METabolic EXplorer. Son parcours et sa réputation en tant que leader dans la transformation d'entreprises font de lui le candidat idéal pour accélérer notre plan de transformation stratégique initié en 2021. Nous sommes convaincus qu'il apportera via son savoir-faire et ses réussites un apport précieux à notre équipe de direction ».

Rudolph Hidalgo s'est quant à lui dit enthousiaste à l'idée de rejoindre les équipes de METabolic EXplorer pour contribuer à sa réussite future : « METabolic EXplorer est un modèle pour renforcer la souveraineté alimentaire via une production décarbonée et innovante, enjeu au cœur du plan France 2030 porté par le gouvernement. Je suis honoré de faire partie de cette équipe déterminée à réaliser une transformation positive pour notre économie en France et en Europe. »

Une expérience dans la transformation largement démontrée

Rudolph Hidalgo, diplômé de HEC Paris, de la NYU Stern Business School et de la LSE (Trium EMBA) est actuellement à la tête de Tetraktys Concept Management, cabinet de conseil stratégique exécutant des missions de management de transition, de conseil et d'accompagnement centrées sur l'accélération de croissance et la transformation par l'innovation.

Au cours des sept dernières années, il a accompagné des sociétés du retail, de la grande distribution, du textile, du tourisme, de la formation, de la logistique, du numérique, des énergies renouvelables, dans le déploiement de leur plan stratégique et d'accélération de croissance ou pour leur retournement.

Rudolph a été, dans une première vie professionnelle, Commissaire Divisionnaire au sein de la DCPJ (Lutte contre la criminalité transnationale organisée), avant de changer radicalement d'univers en 2008 et de devenir directeur général en Europe et en Asie pour un groupe leader des spécialistes de la vente de jouets.

