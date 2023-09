28/09/2023 - 19:30

Résultats semestriels 2023

Activité du 1er semestre

Dynamique commerciale favorable sur les ventes de spécialités, un environnement concurrentiel toujours complexe dans les commodités

Une baisse du niveau d'activité et des prix du sucre qui pèsent sur la rentabilité opérationnelle

Poursuite de l'amélioration des process industriels et maîtrise des coûts fixes, plan de transformation de l'outil vers la production de spécialités

Préparation de l'offre de production à façon

Recherche de nouveaux leviers afin de restaurer la rentabilité et assurer le financement du Groupe

Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023. L'activité du Groupe au 1er semestre a continué de s'inscrire dans un contexte économique difficile pesant sur les ventes. A fin juin 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 69,1 M€ contre 129,3 M€ à fin juin 2022. Cette évolution s'explique par une érosion des ventes de commodités malgré une dynamique commerciale plus favorable sur les spécialités.

Sur les spécialités, METEX bénéficie de la qualité de son catalogue étendu. Les ventes ressortent en progression séquentielle tant en volume qu'en valeur depuis le 4ème trimestre de l'exercice 2022. A fin juin 2023, les ventes de spécialités s'élèvent ainsi à 45,9 M€ avec notamment une progression régulière des ventes de Valine et de Tryptophane en nutrition animale.

Sur le marché du PDO, les ventes en cosmétique ressortent à un niveau satisfaisant. Le Groupe anticipe toutefois un accroissement de la concurrence sur ce segment à compter du second semestre de l'exercice. Sur le PDO technique, malgré les effets de la crise en Europe avec notamment le ralentissement des marchés de la construction, les ventes se sont maintenues. Au 30 juin, les spécialités contribuent à 67% des ventes du Groupe contre 39% à fin juin 2022 favorisant ainsi l'amélioration du mix-produits.

La baisse des ventes de commodités s'est poursuivie sur l'ensemble du semestre avec 22,6 M€ de chiffre d'affaires réalisé contre 78,9 M€ au 1er semestre 2022. En raison de l'impact de la conjoncture économique internationale, en particulier la reprise de croissance chinoise beaucoup moins forte que prévue sur le 1er semestre, la concurrence asiatique s'est intensifiée sur le marché européen, avec pour conséquence une pression importante sur les prix de vente.

Une rentabilité impactée par le niveau de l'activité, le prix du sucre à l'échelle européenne et des coûts fixes

Comme évoqué, en dépit de la reprise dynamique des ventes de spécialités au cours du 1er semestre, le niveau d'activité du Groupe a pesé sur les comptes du semestre. En outre, le prix des énergies (fixé à l'avance sur 2023) reste élevé et s'y ajoute une inflation constante du sucre européen dont le prix a doublé au cours des douze derniers mois, avec un niveau largement au-dessus du prix du sucre mondial.

Ces éléments ont mécaniquement pesé sur la rentabilité du Groupe. Au 30 juin 2023, l'EBITDA de METEX ressort à -9,7 M€ contre -7,4 M€ à la fin du 1er semestre 2022.

Après dotation aux amortissements pour 4,4 M€ à fin juin 2023 équivalente à celle du 30 juin 2022, le résultat opérationnel courant s'élève à -15,2 M€ contre -12,7 M€ à fin juin 2022.

En intégrant le résultat financier, stable à -2,1 M€ (contre -2,2 M€ à fin juin 2022), le résultat net du Groupe ressort à -16,9 M€ contre -18,4 M€ au 1er semestre 2022.

Compte de résultat simplifié [1]

En M€ 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 69,1 129,3 EBITDA -9,7 -7,4 Résultat opérationnel courant -15,2 -12,7 Résultat opérationnel -14,9 -13,2 Résultat net -16,9 -18,4

Analyse du bilan

Au 30 juin 2023 :

Les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 95,1 M€ contre 103,7 M€ au 31 décembre 2022.

Le niveau des stocks, qui comprend matières premières et produits finis, s'élève à 59,7 M€. Pour rappel ce niveau de stocks s'élevait à 86,3 M€ au 30 juin 2022, la mise en place d'une supply chain intégrée ayant permis d'optimiser le niveau de stocks des produits finis.

La trésorerie brute consolidée s'élève à 47,9 M€ contre 13,5 M€ au 31 décembre 2022. L'endettement du Groupe s'élève à 116,3 M€ (dont 18,1 M€ à moins d'un an) contre 52,1 M€ au 31 décembre 2022. Il intègre un montant de 62,3 M€ lié aux opérations de financement réalisées au cours du 1er trimestre 2023[2]. La trésorerie nette d'endettement ressort à ?68,4 M€ € contre -38,6 M€ au 31 décembre 2022. Compte tenu du niveau d'activité, de la pression concurrentielle et du coût des intrants, une tension persiste au niveau de la trésorerie du Groupe en dépit des opérations de financement susmentionnées. METEX anticipe que cette tension va se poursuivre dans les trimestres à venir et travaille avec ses partenaires à la recherche de nouveaux leviers afin de restaurer sa rentabilité et assurer son financement.

Perspectives : poursuite du plan de transformation vers les spécialités

Sur le plan commercial, les ventes de commodités devraient rester au cours des mois à venir fortement impactées par la conjoncture économique internationale, la croissance chinoise beaucoup moins forte que prévue sur le 1er semestre entraînant une intensification des ventes d'acides aminés de la concurrence asiatique à destination du marché européen, et par conséquent une pression importante à la baisse sur les prix de vente.

Comme évoqué, les coûts de revient devraient également rester sous pression, notamment en lien avec les prix du sucre en 2023.

Dans ce contexte, le Groupe s'est focalisée sur les segments applicatifs valorisant davantage la qualité de ses produits de spécialités (comme le TILAMAR® PDO with NØØVISTA™), les services associés et l'origine locale, décarbonée, de la production.

En parallèle, des plans d'actions ont été mis en œuvre pour optimiser les niveaux de prix et privilégier l'allocation des volumes de produits les plus contributifs à la marge opérationnelle du Groupe.

Sur le plan industriel, le Groupe poursuit les efforts engagés avec un plan dont les premiers effets sont déjà au rendez-vous et continueront à se matérialiser à moyen terme, à savoir :

Diversifier les typologies de sucres pouvant être utilisés sans détérioration du rendement des process de production. Des avancées encourageantes dans ce domaine ont permis aux équipes METEX d'étendre la gamme de ce type d'intrants.

Rendre l'outil plus agile et plus flexible.

Améliorer l'efficacité énergétique des procédés (10% de gains d'efficacité réalisés au cours de l'année 2023 sur le talon de consommations énergétiques).

Optimiser les coûts fixes de manière continue (près de 20% de réduction des coûts fixes réalisés en l'espace de 2 ans).

Le Groupe a également l'ambition d'adapter son outil de production pour les spécialités existantes et à venir comme notamment l'acide glycolique. La mise sur le marché de l'acide glycolique de METEX constituera une première pour l'industrie cosmétique à la recherche de solutions biosourcées.

Par ailleurs, afin d'optimiser l'utilisation de son outil de production, le Groupe a engagé des discussions commerciales avec plusieurs industriels pour la fabrication sous contrat d'ingrédients de spécialités. Cette offre de contrat à façon répond aux besoins d'acteurs industriels. Dans un contexte où les capitaux disponibles pour le financement des investissements industriels sont plus rares, cette offre de « toll manufacturing » METEX constitue une opportunité pour les acteurs de l'innovation à la recherche de capacités de production de premier plan, de savoir-faire reconnus pour le développement, le scale-up et la mise en œuvre industriels de procédés de fermentation. Le Groupe dispose d'ores et déjà de marques d'intérêt très encourageantes.

***

ANNEXES

Etat du résultat consolidé

(en milliers d'euros)

Bilan consolidé

(en milliers d'euros)

- FIN -

Prochain rendez-vous :

9 novembre 2023 après Bourse – Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr

[1] Les procédures d'examen limité des comptes consolidés intermédiaires ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport d'examen limité est en cours d'émission.

[2] Voir le communiqué de presse du 27 février 2023 disponible sur le site www.metabolic-explorer.fr relatif à la finalisation des opérations de financement du plan stratégique 2023-2024.