Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2023

Chiffre d'affaires consolidé de 68,5 M€

Poursuite de l'augmentation des ventes de spécialités au 2 ème trimestre

trimestre Pression concurrentielle sur la vente de commodités qui conforte la stratégie de repositionnement de la société vers les spécialités

Accélération de ce repositionnement avec la structuration d'une offre

de production à façon

Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre 2023.

CA 2 023 2 022 M€ T1 T2 S1 T1 T2 S1 Spécialités (1) 19,9 26,0 45,9 28,8 21,5 50,3 Commodités (2) 12,3 10,3 22,6 38,2 40,7 78,9 Total Groupe 32,2 36,3 68,5 67,0 62,2 129,2

1 : Tryptophane, Valine, Noov CS, PDO, AB

2 : Lysine et Thréonine produites à Amiens et/ou négociées et coproduits

L'activité du Groupe au 1er semestre a continué de s'inscrire dans un contexte économique difficile pesant sur les ventes. A fin juin 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 68,5 M€ contre 129,2 M€ à période comparable, avec une érosion des ventes de commodités mais une amélioration du mix produits, les spécialités contribuant à 67% des ventes du Groupe (contre 39% à fin juin 2022).

L'environnement macroéconomique défavorable et la pression concurrentielle sur les commodités renforcent la stratégie de repositionnement de la société vers les spécialités et vers l'élargissement du mix produits pour d'autres applications que la nutrition animale.

Dans cette optique, en complément de l'industrialisation de ses technologies, des discussions, dont certaines bien avancées, sont d'ores et déjà en cours avec plusieurs acteurs industriels pour la fabrication sous contrat de produits de spécialités, pour des applications en cosmétique, en nutrition humaine ou animale et de chimie de spécialités.

Poursuite d'une dynamique soutenue de ventes de spécialités

METEX bénéficie de la qualité de son catalogue étendu de produits de spécialités dont les ventes ressortent en progression séquentielle tant en volumes qu'en valeur depuis le 4ème trimestre de l'exercice 2022. Le 2ème trimestre 2023 s'élève à 26,0 M€ contre 21,5 M€ au même trimestre 2022, faisant ressortir une progression de 20%. A fin juin 2023, les ventes de spécialités s'élèvent ainsi à 45,9 M€. En nutrition animale, les ventes de valine et de tryptophane progressent de manière régulière. Sur le marché du PDO, les ventes en cosmétique ressortent à un niveau satisfaisant. Sur le PDO technique, malgré les effets de la crise en Europe avec notamment le ralentissement des marchés de la construction, les ventes se sont maintenues ; les développements de l'activité commerciale devraient favoriser une croissance des volumes facturés de ce segment au cours des prochains mois.

Pression concurrentielle sur la vente de commodités qui conforte la stratégie de repositionnement de la société vers les spécialités

La baisse des ventes de commodités s'est poursuivie sur l'ensemble du semestre avec 22,6 M€ de chiffre d'affaires réalisé contre 78,9 M€ au 1er semestre 2022. En raison de l'impact de la conjoncture économique internationale, en particulier la reprise de croissance chinoise beaucoup moins forte que prévue sur le 1er semestre, la concurrence asiatique s'est intensifiée sur le second trimestre à destination du marché européen, avec pour conséquence une pression importante sur les prix de vente.

Pour accélérer sa sortie progressive de la production de commodités, le Groupe rappelle qu'il met en œuvre un plan d'investissement visant l'industrialisation de l'Acide glycolique et l'augmentation de sa capacité de production des spécialités existantes.

En parallèle et comme évoqué ci-dessus, le Groupe a engagé sur le trimestre des discussions commerciales avec plusieurs industriels pour la fabrication sous contrat d'ingrédients de spécialités. Cette offre répond aux besoins d'acteurs industriels à la recherche de capacités de production de premier plan ainsi que de savoir-faire reconnus pour le développement, le scale-up et la mise en œuvre industriels de procédés de fermentation.

Premiers effets des plans d'actions menés par la société

Les plans d'actions mis en œuvre il y a plusieurs mois visent :

l'amélioration de la flexibilité et de la performance industrielle,

l'optimisation des coûts fixes,

la diversification des typologies de sucre pouvant être utilisés, et

l'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés.

La poursuite de ces plans devrait permettre au Groupe d'optimiser sur les mois à venir les effets liés à la baisse des coûts de matières premières et de l'énergie attendue.

En parallèle, au niveau commercial, le Groupe privilégie la vente des produits les plus contributifs à sa marge.

Bien que ces nombreux plans d'action engagés commencent à produire des effets au second semestre 2023, le retard pris sur les ventes de commodités au cours du 1er semestre ne devrait cependant pas permettre au Groupe d'atteindre les performances initialement visées sur l'exercice 2023, à la fois en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA*.

* communiqué du 27 décembre 2022 intitulé « METabolic EXplorer sécurise le financement du déploiement de sa stratégie » et accessible via le lien suivant : https://www.metabolic-explorer.fr/wp-content/uploads/2022/12/CP-METEX-S%C3%A9curisation-financement-d%C3%A9ploiement-strat%C3%A9gie-27.12.2022.pdf

Prochain rendez-vous :

28 septembre 2023 après Bourse – Résultats du 1er semestre 2023

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

