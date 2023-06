15/06/2023 - 18:00

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte

du 9 juin 2023

Clermont-Ferrand, le 15 juin 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de ses actionnaires, qui s'est tenue le 9 juin 2023, au Centre de Conférence Etoile Business Center, Etoile Saint-Honoré, 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général.

Sur première convocation, l'Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2023 a réuni le quorum nécessaire et l'ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote. Les actionnaires présents et représentés totalisaient 44,80 % du capital social de la société et 47,77 % du nombre de voix. La société remercie l'ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale annuelle, les détenteurs d'actions présents ou représentés ont adopté l'ensemble des résolutions[1] soutenues par le Conseil d'Administration dont notamment celles portant sur :

l'approbation des comptes annuels et consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2022 ;

la faculté donnée au Conseil d'Administration de procéder à un programme de rachat d'actions propres dans la limite de 10 % du capital social de la société ;

la ratification de la cooptation de Madame Marie-Catherine Boinay en qualité d'administrateur pour la durée du mandat restant à échoir en remplacement de Madame Anne Abriat ;

la nomination de Benjamin Gonzalez, Marie-Catherine Boinay, Jérôme Dupas, Daniel Cheron et Bpifrance Investissement en qualité d'administrateurs ; et

diverses délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'Administration.

Il a enfin été donné tous pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

La présentation du management ainsi que les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles au format PDF sur le site Internet www.metabolic-explorer.fr dans la section « Assemblées Générales » (menu Investisseur) et la sous-rubrique Assemblée Générale du 9 juin 2023.

Prochain rendez-vous :

27 juillet 2023 après Bourse – Chiffres d'Affaires 2ème trimestre 2023

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

