1er trimestre 2023

Chiffre d'affaires consolidé de 32,2 M€

Des ventes de spécialités en ligne avec la reprise de la production

Premiers signaux positifs de stabilisation de prix pour un retour à des volumes d'affaires significatifs qui doivent être confirmés sur le second trimestre

Clermont-Ferrand, le 4 mai 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui son information financière du 1er trimestre 2023.

A fin mars 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe METabolic EXplorer s'établit à 32,2 M€, dont 19,9 M€ en provenance des ventes de produits de spécialités et 12,3 M€ issus des ventes de commodités. Le niveau de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 s'inscrit dans le prolongement des mesures d'aménagement de la production mises en œuvre sur la fin de l'exercice 2022. Ces mesures caractérisées par la mise à l'arrêt temporaire de l'unité de production d'Amiens, avant son redémarrage progressif opéré en janvier, ont permis l'écoulement des stocks disponibles en même temps que la redéfinition des priorités commerciales sur les prochains trimestres. Dans un contexte macroéconomique qui reste encore compliqué, les ventes d'acides aminés de commodités demeurent faibles tandis que les ventes de spécialités ont bien résisté avec une progression en volume et en valeur par rapport au quatrième trimestre 2022. Cette performance illustre le bon positionnement de l'offre de valeur de METEX.

CA en M€ T1 2023 T4 2022 T1 2022 Spécialités (1) 19,9 17,1 28,8 Commodités (2) 12,3 25,5 38,2 Total Groupe 32,2 42,6 67,0



(1): Tryptophane, Valine, NOOV-CS, PDO, AB

(2) : Lysine et Thréonine produites à Amiens et/ou négociées et coproduits

Des ventes de spécialités en ligne (62% du chiffre d'affaires), repli des ventes de commodités

En comparaison des ventes du quatrième trimestre 2022, l'activité spécialités progresse de 3 M€ avec des volumes en hausse de +16%, en lien avec un taux d'incorporation des acides amidés en progression sur les filières volaille et porc et un intérêt toujours soutenu pour le PDO, avec notamment une hausse de la demande en cosmétique et une reprise de la demande en chimie de spécialités. Sur ce 1er trimestre d'activité, les ventes de spécialités représentent 62% des ventes du Groupe.

Sur la même période, le chiffre d'affaires lié aux commodités ressort en baisse de 13 M€ comparé au quatrième trimestre 2022, soit une baisse de 50% des volumes vendus. Sur ce segment, l'activité de METEX a été impactée par une pression sur les prix de lysine dus à des stocks mondiaux importants et une reprise économique chinoise retardée.

Premiers signaux positifs de stabilisation des prix pour un retour à des volumes d'affaires significatifs qui doivent être confirmés sur le 2nd trimestre

Sur le début d'année, les fondamentaux du marché de la nutrition animale en Europe sont en amélioration et les coûts de production en baisse :

Le nombre d'élevages avicoles se normalise progressivement avec une grippe aviaire hivernale beaucoup moins forte qui s'accompagne de l'allègement des mesures récemment décidées par le gouvernement français,

Les éleveurs retrouvent des marges positives avec la hausse des prix de ventes de la viande de porc et de volaille depuis le début de l'année en Europe, couplée à une baisse du prix des matières premières agricoles et donc du coût de production des éleveurs,

Le cheptel porcin et la production de viande porcine en Chine sont en hausse. Ces indicateurs plaident pour une croissance de la demande domestique chinoise en acides aminés, et donc pour des prix d'acides aminés qui devraient se stabiliser puis s'apprécier,

La baisse du coût de l'énergie commence à se répercuter sur le coût des matières premières nécessaires à la fabrication des acides aminés et du PDO (ammoniac, sulfate d'ammonium, glycérine...).

Premiers investissements liés au plan de performance énergétique et à l'optimisation de la production de spécialités

Le Groupe rappelle que la sécurisation de son plan de financement lui a permis d'engager au cours du premier trimestre 2023 les investissements prévus dans son plan de transformation. Pour rappel, ces investissements doivent permettre au Groupe :

De renforcer ses capacités de production d'acides aminés de spécialités,

D'améliorer ses performances énergétiques en lien avec sa feuille de route de décarbonation.

METEX a en outre initié la dernière phase d'études d'ingénierie (Front End Engineering Design) pour l'industrialisation de la technologie Acide Glycolique (AG) par fermentation.

