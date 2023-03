30/03/2023 - 18:20

Exercice 2022

Résultats impactés par un contexte économique, sanitaire et énergétique dégradé qui a particulièrement affecté l'activité nutrition animale

Sécurisation d'un financement de 73 M€ venant conforter la stratégie de transformation du Groupe

Finalisation des ACV[1] pour tous les acides aminés

Débuts 2023 et perspectives

Succès de l'opération d'augmentation de capital (sursouscrite à hauteur de 123%)

Montée en puissance des ventes de PDO sur le marché du consumer care (cosmétique et détergence)

Positionnement de l'offre NOOVALIFE TM pour répondre aux enjeux de décarbonation de la viande

pour répondre aux enjeux de décarbonation de la viande Elargissement de la gamme de spécialités en nutrition animale avec la commercialisation en direct de l'Acide Butyrique (B-NOOV®) pour le bien-être animal

Mise en production d'un nouvel acide aminé essentiel en nutrition animale

Premiers investissements liés au plan de performance énergétique et à l'optimisation de la production de spécialités

Lancement des études d'ingénierie détaillées pour la production d'Acide Glycolique sur le site d'Amiens

Clermont-Ferrand, le 30 mars 2023 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui les résultats consolidés de son exercice 2022.

ACTIVITE ET CHIFFRES CLEFS DE L'EXERCICE 2022

En 2022, l'activité a évolué de la façon suivante :

En nutrition animale, le Groupe a fait face à un effet ciseau causé par un ralentissement de la demande de la filière élevage, particulièrement touchée par le contexte inflationniste des matières premières agricoles et énergétiques, d'une crise sanitaire liée à un épisode de grippe aviaire à l'intensité sans précédent et d'une restructuration de la filière porcine. Une accélération de l'inflation des coûts des matières premières liées à l'énergie a également pénalisé le Groupe.

En cosmétique, les ventes de TILAMAR® PDO with NØØVISTA™ sont au rendez-vous en lien avec la montée en puissance de METEX NØØVISTA et la maîtrise de son outil industriel. Pour rappel, le Groupe s'appuie sur son partenaire DSM pour faire valoir les bénéfices de son offre et développer les ventes sur ce marché.

Détergence et Biopolymères : la demande pour le PDO technique de METEX a été soutenue jusqu'au milieu du 2nd semestre avant de s'infléchir. Ce fléchissement des ventes s'explique par l'évolution de la situation énergétique en Europe et le ralentissement de la demande sur les marchés de la construction, de l'automobile et des polymères en général.

Le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 226,6 M€, en hausse de +34% par rapport à son chiffre d'affaires 2021. Celui-ci ne consolidant que les 8 derniers mois de l'année de sa filiale METEX NØØVISTAGO, l'évolution en proforma est une baisse de -16%.

CA en m€ 2022 2021 2021 proforma (*) Spécialités (1) 88,5 73,9 111,5 Commodités (2) 138,1 95,7 158,5 Total Groupe 226,6 169,6 270,0 % de spécialités 39% 44% 41%



(*) comme si acquisition de MNG depuis le 01/01/21 vs le 29/04/21

(1) : Tryptophane, Valine, NOOV-CS, PDO, AB

(2) : Lysines et Thréonine produites à Amiens et/ou négociées et coproduits

L'exercice 2022 a été marqué par une baisse de près de -36% des volumes vendus, compensée en partie par une hausse de prix généralisée de ses produits. Le poids relatif des commodités légèrement supérieur dans le mix total, qui passe de 59% en 2021 (sur 12 mois) à 61% en 2022 s'explique par un déstockage des co-produits azotés qui se sont mieux valorisés avec l'augmentation des prix des engrais en lien avec la crise ukrainienne. Sans cet impact, le poids des spécialités serait au contraire en légère hausse en 2022 par rapport à l'exercice précédent.

Un EBITDA mécaniquement impacté par le recul de la demande

En m€ 2022 2021 2021 proforma(**) Chiffre d'affaires 226,6 169,7 270,0 EBITDA (*) -29,8 -6,7 -2,4 Résultat opérationnel courant -42,9 -14,3 ND Produits et charges opérationnelles non courantes -0,8 88,9 ND Résultat opérationnel -43,8 74,5 ND Résultat net -50,8 82,0 ND

(*) EBITDA : résultat opérationnel retraité des amortissements, des dépréciations et reprises d'actifs immobilisés, des charges de paiement en actions, des coûts de transaction et du badwill, et hors prise en compte des charges et produits non courants relatifs aux exercices précédents, soit une charge de 1,8 M€ en 2022 relative à 2021. Cette charge a été intégrée dans la vision 2021 proforma de l'EBITDA.

(**) comme si acquisition de MNG depuis le 01/01/21 vs le 29/04/21, et impacté de la charge de 1,8 M€ relative à 2021.

L'EBITDA de l'exercice 2022 s'établit à -29,8 M€ contre -2,4 M€ en 2021 proforma, en ligne avec les prévisions précédemment communiquées. Cette dégradation concerne principalement le segment nutrition animale. Les crises sanitaire, géopolitique et énergétique, ont impacté ses volumes de vente à la baisse et les prix de matières premières à la hausse. Face à cette situation le Groupe a rapidement pris des mesures d'adaptation sur le site d'Amiens : à compter de septembre 2022, la diminution de la production a favorisé la vente de stocks constitués au cours du 1er semestre à des coûts de production plus favorables qu'au 2nd semestre. Ces mesures ainsi que la bonne tenue des prix de vente ont permis de globalement compenser l'effet de la hausse des prix de matières premières, mais l'impact de la baisse des volumes de vente a eu mécaniquement un impact significatif sur la rentabilité, malgré une réduction des charges fixes.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -42,9 M€.

Les autres produits et charges non courantes s'élèvent à -0,8 M€ contre 88,9 M€ sur l'exercice 2021. Pour rappel, l'opération d'acquisition de METEX NØØVISTAGO avait fait ressortir, après réévaluation des éléments de bilan à leur juste valeur (« Purchase Price Allocation, PPA »), un écart d'acquisition négatif (« badwill ») à hauteur de 88 M€. Ce montant correspondait à la différence entre la valeur de l'actif net de METEX NØØVISTAGO réévalué dans le cadre du PPA (101 M€) et le prix d'achat de 13,2 M€ réellement payé par METEX.

Au titre de l'exercice 2022, le résultat net du Groupe ressort à -50,8 M€ contre 82,0 M€ en 2021 intégrant l'impact du badwill d'acquisition.

Bilan et capitaux propres

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 103,7 M€ contre 153,3 M€ au 31 décembre 2021.

La trésorerie brute consolidée s'élève à 13,5 M€ contre 43,3 M€ en 2021. L'endettement du Groupe s'élève à 52,1 M€ contre 28,4 M€ (dont 5,2 M€ de dettes IFRS16). Par conséquent la trésorerie nette d'endettement passe de 14,9 M€ à -38,6 M€. Pour faire face à l'impact concomitant de la baisse de ses volumes de vente et la hausse de ses matières premières, le Groupe a dû tirer en cours d'année sur ses réserves en placements et sur ses lignes RCF via le contrat revolving signé en mai auprès des établissements bancaires.

REALISATIONS 2022

Fin 2022, un nouvel accord de financement pour réaliser le plan de transformation

Au vu de l'évolution de l'activité en 2022 et de ses multiples impacts sur la structure financière du Groupe, et dans le but de financer son plan de transformation, un nouvel accord de financement a été trouvé en fin d'exercice avec le fonds SPI géré par Bpifrance Investissement, actionnaire de référence, des partenaires bancaires et fournisseurs clés historiques pour un montant total de 73 M€. Celui-ci intègre également le produit d'une augmentation de capital réalisée en février 2023 (8 M€) qui a été sursouscrite à hauteur de 123%.

Finalisation des ACV1de l'ensemble des acides aminés du Groupe[2]

Les travaux menés par le Groupe avec ses partenaires académiques de référence pour les filières porcs et volailles ont montré que :

La production de METEX permet de réduire l'empreinte carbone importée en Europe via les acides aminés de près de 700 milliers de tonnes de CO 2 .

. L'utilisation des solutions METEX en nutrition animale permet de réduire de près de 6 millions de tonnes l'empreinte carbone des élevages européens[3].

La gamme NOOVALIFETM, première gamme d'acides aminés bas carbone, lancée en 2023 par METEX, permettra de déployer cette proposition de valeur à destination de clients engagés dans une démarche de décarbonation.

P lan de transformation, une feuille de route établie

Le Groupe dispose désormais des moyens pour accélérer son plan de transformation 2023-2026. Ce plan s'articule autour de trois axes principaux :

Diversification du portefeuille de produits grâce à l'industrialisation de nouveaux bioprocédés, et du portefeuille de clients vers des segments à plus forte valeur ajoutée, Augmentation des capacités de production des produits de spécialités, Accélération de la feuille de route de décarbonation des sites industriels,

A ce titre, le Groupe a engagé deux investissements, l'un pour optimiser la capacité de production des acides aminés de spécialités, l'autre pour accélérer son plan de performance énergétique, et initie la dernière phase d'études d'ingénierie (Front End Engineering Design) pour l'industrialisation de la technologie Acide Glycolique par fermentation.

Pour rappel le Groupe sera le seul fournisseur d'Acide Glycolique biosourcé pour le marché de la cosmétique et des biopolymères.

Commercialement cette évolution s'accompagnera également du renforcement des équipes au service des clients pour accélérer la croissance des ventes sur le segment de la nutrition animale des solutions bas carbone et de bien-être en santé animale (NOOVALIFETM, NOOV-CS®, B-NOOV®, INNEUS®).

PERSPECTIVES 2023

En 2023, l'activité a repris dans un contexte contrasté et fluctuant (marché et prix, matières premières, énergie, etc.) qui, à ce jour, ne permet pas au Groupe de communiquer sur des objectifs financiers.

En nutrition animale, la proposition de valeur de METEX, locale et bas carbone, est parfaitement alignée avec les objectifs européens de réduction des émissions carbone de la filière animale. La gamme NOOVALIFETM, première gamme d'acides aminés bas carbone, lancée en 2023 par METEX, permettra de déployer cette proposition de valeur à destination de clients engagés dans une démarche de décarbonation.

En cosmétique, la dynamique commerciale est confirmée avec un intérêt toujours soutenu pour TILAMAR® PDO with NØØVISTA™ dont l'empreinte carbone est inférieure de près de 30% au Propylène glycol qu'il substitue.

En détergence et biopolymères, la demande pour le PDO technique de METEX devrait retrouver un dynamisme soutenu, en lien avec une reprise progressive des marchés de spécialités biosourcées et de biopolymères, et avec une distribution qui se développe à l'international (hors Europe).

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] L'ACV (Analyse du Cycle de Vie) est une méthode normalisée, permettant d'évaluer l'empreinte environnementale d'un produit, en tenant compte de différentes catégories d'impact (méthode multicritères) et en incluant toutes les étapes de la vie d'un produit. La prise en compte des différentes étapes du cycle de vie permet d'identifier les étapes ou matières premières qui contribuent le plus à l'empreinte environnementale du produit et donc d'établir des priorités pour les mesures d'amélioration.

[2] Analyse de cycle de vie des acides aminés réalisée selon les normes ISO 14040 et soumise à revue externe indépendante.

[3] Résultats validés par méta-analyse (Cappelaere et al., 2022 en porc et Nozeran et al., 2022 en volaille), empreinte carbone des matières premières issues de GFLI (2019).