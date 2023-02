01/02/2023 - 18:00

Lettre aux actionnaires / 1er février 2023

Augmentation de capital avec maintien du DPS ouverte au public

Mesdames, Messieurs, Chers actionnaires,

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe en 2021 a marqué une étape importante du développement de notre entreprise qui a accédé au rang de leader de la nutrition animale au niveau européen. Grâce à votre soutien et votre confiance, nous avons pu rapidement mettre en œuvre notre feuille de route intégrant un plan d'investissement important destiné à propulser le Groupe dans un développement à long terme adossé à notre portefeuille d'innovations.

La structuration du capital autour de ce nouvel outil industriel est intervenue rapidement avec le succès de l'augmentation de capital et l'arrivée de BPI au capital de METabolic EXplorer. Votre confiance nous a permis de renforcer les fonds propres de METabolic EXplorer pour lever de la dette auprès de nos partenaires bancaires. Cette opération est intervenue juste avant l'évolution radicale des conditions de marché de la nutrition animale et du prix des matières premières. Ce contexte macro-économique, à l'origine d'un effet ciseau, a pesé sur les volumes de ventes et les performances de l'année, nous obligeant ainsi à revoir les conditions de ce financement avec nos partenaires bancaires et notre actionnaire de référence.

Notre ambition de développement reposant sur notre portefeuille d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle reste intacte. Cette dynamique à long terme a d'ores et déjà été initiée avec la mise sur le marché de solutions à plus forte valeur ajoutée telles que des gammes INNEUS® et NOOVALIFE™. Ces solutions destinées à répondre aux enjeux de la filière nutrition animale en matière de réduction de l'empreinte carbone de l'aliment pour animaux, de réduction de l'usage d'antibiotiques thérapeutiques et d'oxyde de zinc dans les élevages ont été saluées par les professionnels réunis au jury du Salon international SPACE 2022.

Cette ambition est adossée à un plan de refinancement important qui tient compte du changement de la donne en matière énergétique. L'adaptation de ce plan permettra au Groupe de continuer à produire des solutions durables favorisant la naturalité à un prix qui restera compétitif.

Ce plan de refinancement permettra également à METabolic EXplorer de se prononcer sur la décision d'industrialisation en faveur de l'Acide Glycolique vert. Les tensions pesant sur la trésorerie avaient, en effet, mené le management à progressivement décaler cette échéance très attendue par le Groupe et ses parties prenantes.

C'est dans ce contexte que nous allons lancer dans les prochains jours une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 8 millions d'euros avec la volonté de vous associer au renforcement de notre développement. À cette occasion, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer l'engagement de notre actionnaire de référence, le fonds SPI de BPI France, pour accompagner et garantir cette opération dans son intégralité. Sa mobilisation à nos côtés est un signe de confiance dans la réussite de notre projet au service de la souveraineté alimentaire et de la réindustrialisation de la France. Nous espérons vous proposer une opération attractive qui vous donnera la possibilité de vous associer pleinement à notre ambition.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, chers actionnaires, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Benjamin GONZALEZ, Président et Fondateur de METEX

LES MODALITÉS DE L'OFFRE

L'émission sera réalisée à raison de 5 actions nouvelles pour 31 actions existantes.

Chaque action existante donnera droit à 1 DPS (« Droit Préférentiel de Souscription »).

L'exercice de 31 DPS permettra de souscrire 5 actions nouvelles au prix unitaire de 1,13 €.

Engagement de souscription de SPI de couvrir intégralement l'augmentation de capital.

Calendrier indicatif de l'opération

7 février 2023 : Décision du Conseil d'administration de lancer l'augmentation de capital (1)

8 février 2023 : Dernier jour pour acheter / vendre des actions donnant droit à DPS

9 février 2023 : Détachement et attribution des DPS / Début de la période de négociation des DPS

13 février 2023 : Ouverture de la période de souscription et d'exercice des DPS

15 février 2023 : Fin de la période de négociation des DPS

17 février 2023 : Clôture de la période de souscription, caducité et perte des DPS non exercés

22 février 2023 : Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l'opération

24 février 2023 : Émission des actions nouvelles / règlement-livraison de l'augmentation de capital / Cotation des actions nouvelles

Pendant les journées du 16 février 2023 et 17 février 2023, les DPS seront exerçables mais non négociables

IMPORTANT

Si vous ne recevez pas reçu votre bulletin de souscription, contactez dans les meilleurs délais votre intermédiaire financier ou, si vos actions sont au nominatif pur, CIC-Market Solutions, gestionnaire du registre nominatif pour le compte de METabolic EXplorer.

À l'issue de la séance de bourse du 17 février 2023, les DPS non exercés perdront toute valeur. Pour protéger votre patrimoine, vous devrez soit les exercer, soit les vendre sur le marché pendant leur période de négociation. Les ordres hors délai ne seront pas pris en compte. Selon votre situation, il vous faudra vous rapprocher de votre intermédiaire financier ou de CIC Market Solutions pour connaître les délais qui vous sont applicables.

La vente des DPS sera soumise aux prélèvements sociaux, à la fiscalité des plus-values de cession de valeurs mobilières et aux frais d'intermédiaires financiers.

Sous réserve de l'homologation par le Tribunal de commerce de Paris de l'accord conclu par METabolic EXplorer et ses partenaires le 23 décembre 2022 dans le cadre de la procédure de conciliation.

VOTRE PARTICIPATION À L'OPÉRATION

En tant qu'actionnaire de METabolic EXplorer

1. Détachement du Droit Préférentiel de Souscription (DPS)

Chaque action METabolic EXplorer inscrite sur votre compte-titres le 8 février 2023, veille de la date de détachement du DPS, vous donnera droit à un DPS. Le détachement du DPS, le 9 février 2023 entraînera un ajustement automatique à la baisse du cours de l'action METabolic EXplorer correspondant à la valeur du DPS détaché. Votre patrimoine restera identique à l'issue du détachement du DPS (9 février 2023) étant alors constitué de vos actions METabolic EXplorer sans les DPS (dites « actions ex-droit ») et de vos DPS.

2. LES CHOIX QUI S'OFFRIRONT À VOUS (SOUS RÉSERVE D'ÉLIGIBILITÉ DE L'OFFRE DANS VOTRE PAYS DE RÉSIDENCE)

JE PARTICIPE à l'augmentation de capital

Choix 1

Suivi total – exercice de tous mes DPS

J'exerce tous mes DPS pour souscrire à titre irréductible des actions nouvelles au prix de 1,13 € par action

? Je suis assuré d'obtenir le nombre d'actions nouvelles correspondant au nombre de DPS exercés.

Je peux également souscrire davantage d'actions nouvelles, sans garantie quant au nombre d'actions nouvelles qui me sera alloué (ordre dit « à titre réductible »).

Choix 2

Suivi partiel – exercice d'une partie de mes DPS

J'exerce une partie de mes DPS et je vends mes DPS non exercés sur le marché durant leur période de négociation. Le montant perçu de la vente des DPS compense patrimonialement la dilution en capital*.

JE NE PARTICIPE PAS à l'augmentation de capital

Choix 3

Pas de suivi et vente de la totalité de vos DPS

Je vends la totalité de mes DPS sur le marché. Le montant perçu de la vente des DPS compense patrimonialement la dilution en capital*.

Je n'oublie pas de prendre en compte l'impact fiscal de cette vente et les frais des intermédiaires financiers.

Choix 4

Que se passera-t-il si je ne fais rien ?

Mes DPS non exercés deviendront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 17 février 2023.

3 - Transmission de vos instructions

La date limite pour acheter ou vendre les DPS devrait être fixée au 15 février 2023.

La date limite pour exercer vos DPS devrait être fixée au 17 février 2023. Cependant, il vous faudra être attentif aux délais (date et heure limites) demandés par votre intermédiaire financier : ces délais peuvent varier d'un intermédiaire à l'autre.

Attention : Il vous faudra aussi prendre en compte le délai d'acheminement pour les ordres transmis par voie postale. Seule la date de réception des ordres sera prise en compte.

Exemple pour un actionnaire détenant 100 actions et choisissant de participer à l'opération à hauteur de ses droits

• 100 DPS détenus

• Exercice de 93 DPS permettant la souscription de 15 actions nouvelles au prix unitaire de 1,13 €? Prix de souscription = 15 x 1,13 € = 16,95 €

• Vente des 7 DPS excédentaires non exercés durant leur période de négociation

Calendrier de communication financière

Dates de publications et réunions 2023

7 février 2023 après bourse : Chiffre d'affaires T4 2022

30 mars 2023 après bourse : Résultats annuels 2022

4 mai 2023 après bourse : Chiffre d'affaires T1 2023

9 juin 2023 après bourse : Assemblée Générale

27 juillet 2023 après bourse : Chiffre d'affaires T2 2023

28 septembre 2023 après bourse : Résultats semestriels 2023

9 novembre 2023 après bourse : Chiffre d'affaires T2 2023

ACTION METEX

Place de cotation : NYSE Euronext à Paris (Compartiment B)

Mnemo : METEX

Code ISIN : FR0004177046

Code Reuters : METEX.PA

Cours au 31/01/2023 : 1,28 €

Capitalisation boursière au 31/01/2023 : 56,1 M€

Volume journalier moyen (12 derniers mois) : 129 329

Suivi analyste : Portzamparc et Kepler Cheuvreux

Nombre d'actions : 43 839 488

S'abonner aux prochaines lettres aux actionnaires de METabolic EXplorer :

Pour recevoir les prochaines lettres aux actionnaires de METabolic EXplorer ou vous désabonner, merci de transmettre votre demande à :

infofin@metabolic-explorer.com

avec en objet « Inscription lettre aux actionnaires »