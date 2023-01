27/01/2023 - 18:00

Suspension provisoire du contrat de liquidité

Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023, 18h00 CET – (FR0004177046 METEX) : METabolic EXplorer (la « Société »), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce avoir provisoirement suspendu l'exécution de son contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux à l'issue de la séance de bourse de ce jour.

Cette suspension provisoire intervient dans le contexte de l'accord conclu par la Société avec ses principaux partenaires ayant pour effet de sécuriser le financement nécessaire pour lui permettre de déployer son plan stratégique sur la période 2023-2024 et annoncé le 27 décembre 2022, lequel comprend, notamment, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le contrat suspendu reprendra à l'issue du règlement-livraison des actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires projetée, lequel devrait intervenir d'ici la fin du mois de février 2023 selon le calendrier indicatif.

- FIN –

Prochains rendez-vous :

1er février 2023 - Assemblée Générale

7 février 2023 - Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2022

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

