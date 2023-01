11/01/2023 - 18:00

Mise à disposition des documents préparatoires

à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2023.

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le :

Mercredi 1er février 2023 à 10h00,

au Centre de Conférence Edouard VII, 23 square Edouard VII, 75009 Paris.

L'avis de réunion préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 28 décembre 2022 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 16 janvier 2023.

L'accord[1] signé par METEX, en date du 23 décembre 2022, avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l'exécution de la stratégie du Groupe METEX et du plan de transformation industrielle 2023-2024, prévoit une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum (prime d'émission incluse) de 7.999.998,85 euros. A cet effet, le conseil d'administration de la Société en date du 16 décembre 2022 ayant approuvé et autorisé la signature de l'accord a également convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 1er février 2023, appelée à consentir au conseil d'administration la délégation nécessaire à la réalisation de cette augmentation de capital.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents en lui adressant une demande par courrier électronique à l'adresse suivante : infofin@metabolic-explorer.com. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés et téléchargés dans la rubrique Investisseur puis Assemblées Générales du site Internet de METabolic EXplorer.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.fr

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, le Groupe développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique.

Ses deux unités industrielles, METEX NØØVISTAGO et METEX NØØVISTA, permettent au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation pour la formulation de produits cosmétiques, d'aliments pour animaux ou encore pour la synthèse de biopolymères.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

