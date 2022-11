08/11/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2022 : 54,8 M€

Des ventes toujours pénalisées par un ralentissement conjoncturel de la demande en nutrition animale

Démarche commerciale « Qualité » portée par une offre locale bas carbone bénéfique à l'ensemble des clients du Groupe

Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2022 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022.

Sur la période (du 1er juillet au 30 septembre 2022), le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 54,8 M€ à comparer aux 60,7 M€ réalisés sur la même période en 2021. En cumul, le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois s'établit à 184,0 M€, en recul de 7% par rapport à la même période de l'exercice précédent à périmètre constant alors que les volumes vendus ont baissé de 27% sur la même période.

(*) comme si l'acquisition de MNG avait été réalisée le 01/01/21 vs. le 29/04/21

(**) pour rappel les mois de mai-juin 2021 ont été impactés par l'incident HCL sur le site d'Amiens

METEX NØØVISTAGO : Tensions persistantes sur le marché de la nutrition animale

Sur METEX NØØVISTAGO, le chiffre d'affaires réalisé au 3ème trimestre s'élève à 53,4 M€ contre 60,3 M€ à période comparable en 2021. Cette évolution s'inscrit dans un contexte sans précédent de fort ralentissement de la demande en nutrition animale affectée par la persistance de la grippe aviaire, par l'accélération de la restructuration de la filière porc et par un niveau élevé des stocks clients.

A cette pression sur les volumes vendus, s'ajoute le contexte inflationniste des matières premières et de l'énergie, avec un impact important sur les coûts de revient du Groupe et ceux de ses clients. Dans ce contexte, le Groupe a mis en œuvre des mesures temporaires visant à adapter son outil de production d'Amiens et privilégier la vente de ses stocks, lui permettant de répondre à la demande de ses clients tout en reconstituant sa trésorerie et en protégeant ses résultats.

METEX a engagé une démarche volontaire de revalorisation de ses tarifs de vente sur l'ensemble de son portefeuille de produits. La révision de sa grille tarifaire est justifiée par les bénéfices d'une offre locale bas carbone parfaitement alignée avec les objectifs européens de réduction des émissions carbone de la filière animale.

METEX NØØVISTA : Maintien des ventes en cosmétique, repli limité sur le PDO technique comme attendu

Les ventes de NØØVISTA s'établissent à 4,4 M€ sur les neuf premiers mois contre 0,7 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires de METEX NØØVISTA en cosmétique a progressé sur la période avec un intérêt soutenu pour le TILAMAR® PDO with NØØVISTA™. En revanche, la demande pour le PDO technique de METEX est, comme attendu, en repli, en lien avec l'évolution de la situation énergétique en Europe et le ralentissement de la demande sur les marchés de la construction, de l'automobile, et des polymères en général.

Le Groupe se félicite en outre des premières ventes de son AB (Acide Butyrique) dans le domaine des arômes et parfums valorisant l'origine naturelle, transparente et durable du produit METEX.

Malgré le contexte atone, le Groupe poursuit son activité d'homologation auprès de nouveaux prospects et ainsi favorise la valorisation de ses produits à forte valeur ajoutée auprès d'une cible de clients plus résilients.

