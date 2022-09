16/09/2022 - 17:45

Les gammes INNEUS® et NOOVALIFETM mises à l'honneur lors du SPACE 2022, salon international consacré aux pratiques et enjeux d'avenir du monde de l'élevage

Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce aujourd'hui la finalisation de l'analyse des cycles de vie (ACV[1]) de l'ensemble de ses acides aminés permettant de les positionner dans une offre bas-carbone afin de répondre aux enjeux de la filière animale en matière de décarbonation.

En tant qu'acteur de la transition écologique, METEX s'engage à mesurer l'empreinte environnementale de ses ingrédients et a ainsi conduit, au travers sa filiale METEX NØØVISTAGO, l'analyse de cycle de vie[2] complète des acides aminés produits dans son usine à Amiens. Les résultats de cette étude démontrent que l'origine de la production a un impact significatif sur l'empreinte carbone des acides aminés : la production française – bas carbone – a un impact environnemental en moyenne 5 fois inférieur à une production chinoise et en moyenne 3 fois inférieur à une production provenant d'autres origines. Ces données, nouvelles pour le secteur, représentent donc un levier d'optimisation significatif de son impact environnemental puisque les clients européens des filières d'élevage, grâce aux acides aminés locaux, voient leur performance environnementale améliorée.

Les résultats des ACV seront progressivement mis à disposition des clients et utilisateurs des acides aminés bas-carbone produits et commercialisés via sa marque METEX ANIMAL NUTRITION sous l'offre NOOVALIFETM.

Le Groupe précise que cette démarche s'inscrit dans la stratégie du plan de transformation de METEX visant à orienter les productions du site d'Amiens vers des spécialités à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, avec cette démarche, le Groupe indique avoir été lauréat du concours INNOV'SPACE organisé par le salon international de l'élevage - le SPACE 2022 – qui se tient actuellement à Rennes. La qualité de cette approche bas-carbone, classée 2 étoiles pour son degré d'intérêt, a ainsi été reconnue par un jury d'experts indépendants récompensant les meilleures innovations en élevage. Dans le cadre du SPACE, le Groupe a également été récompensé pour sa gamme INNEUS® lancée en avril dernier, gamme innovante de solutions pour porcs et volailles destinée à renforcer l'intégrité de leur barrière intestinale, promouvoir leur système immunitaire et réduire leur stress oxydatif.

Etienne CORRENT, Directeur Business et Innovation de l'activité METEX ANIMAL NUTRITION, déclare : « Les données de qualité issues des travaux ACV menés, depuis plusieurs mois, par nos équipes, nous positionnent comme des experts quant aux impacts environnementaux de la production des acides aminés pour l'élevage. Afin de faciliter l'appropriation de cette approche par nos clients, nous avons mis en place, via notre site internet professionnel, un portail dédié aux valeurs d'empreinte environnementale de nos solutions. Nous proposons également un accompagnement technique sur les calculs d'empreinte carbone du kg d'aliment ou de viande (porc et volaille), en fonction des origines d'acides aminés puisqu'ils peuvent contribuer à hauteur de 10% environ et jusqu'à 30% de l'empreinte carbone de l'aliment. »

Nicolas MARTIN, Directeur Développement Durable du Groupe, ajoute : « Bénéficiant d'une empreinte carbone significativement plus basse, l'utilisation des acides aminés produits par notre usine METEX NØØVISTAGO à Amiens permet une avancée significative dans les stratégies de décarbonation des filières d'élevages en Europe. Au-delà de l'amélioration de l'efficacité nutritionnelle des aliments ou du rôle fonctionnel qu'ils jouent dans le métabolisme animal, nos acides aminés permettent de diminuer l'importation de soja, de réduire les quantités nécessaires de protéines alimentaires et les rejets azotés des animaux, au service de la durabilité des élevages et de la réduction de l'impact sur le changement climatique. Basculer l'approvisionnement d'acides aminés hors Europe vers un approvisionnement issu de la production METEX pourrait faire baisser l'empreinte carbone de la viande de 10%. »

- FIN –

Prochains rendez-vous :

30 septembre 2022 après Bourse – Résultats du 1er semestre 2022

8 novembre 2022 après Bourse – Chiffre d'Affaires du 3ème trimestre 2022

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, rebaptisé METEX NØØVISTAGO, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr



Mathias JORDAN

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 26

Mail : mjordan@actifin.fr

[1] L'ACV est une méthode normalisée, permettant d'évaluer l'empreinte environnementale d'un produit, en tenant compte de différentes catégories d'impact (méthode multicritères) et en incluant toutes les étapes de la vie d'un produit. La prise en compte des différentes étapes du cycle de vie permet d'identifier les étapes ou matières premières qui contribuent le plus à l'empreinte environnementale du produit et donc d'établir des priorités pour les mesures d'amélioration.

[2] Cette ACV s'est inscrite dans un cadre méthodologique européen et international avec le respect des normes méthodologiques suivantes:

• ISO 14040

• Feed PEFCR : référentiel méthodologique européen propre à la nutrition animale et approuvé par la Commission européenne

• Lignes directrices développées par la FAO dans le cadre du programme LEAP, pour l'évaluation environnementale des additifs utilisés en nutrition animale.