(Euronext Paris - Compartiment C)

28/07/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre 2022 : 62,2 M€

Baisse conjoncturelle du marché de la nutrition animale sur le 2 ème trimestre

trimestre Amélioration progressive de l'activité attendue au 2 nd semestre

semestre Plan de transformation en route

Clermont-Ferrand, le 28 juillet 2022 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui le chiffre d'affaires du 2ème trimestre de son exercice 2022.

Sur la période du 1er avril au 30 juin, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 62,2 M€, soit un total de 129,2 M€ sur l'ensemble du 1er semestre 2022.

CA contributif consolidé 2022 réel 2021 réel 2021 proforma (*) M€ T1 T2 S1 T1 T2 (**) S1 T1 T2 (**) S1 METEX NØØVISTAGO 65,7 60,5 126,1 36,3 36,3 71,9 64,7 136,6 METEX NØØVISTA 1,3 1,7 3,0 0,3 0,3 0,3 0,3 METEX 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 Total Groupe 67,0 62,2 129,2 0,0 36,6 36,6 71,9 65,0 136,9

(*) comme si l'acquisition de MNG avait été réalisée le 01/01/21 vs. le 29/04/21

(**) pour rappel les mois de mai-juin 2021 ont été impactés par l'incident HCL sur le site d'Amiens

METEX NØØVISTAGO : des éléments conjoncturels qui ont affecté les volumes de ventes en nutrition animale, avec un mois de juin historiquement bas

Au-delà des impacts de la guerre en Ukraine sur la profitabilité des élevages en Europe qui subissent directement la hausse du coût des matières premières, deux éléments conjoncturels sont venus affecter les filières volailles et porcs au cours du 2nd trimestre, qui s'affiche en baisse de 8% par rapport au 1er trimestre :

L'impact persistant de l'épidémie de grippe aviaire après un épisode à l'intensité inédite en Europe.

L'accélération de la restructuration de la filière porcine européenne, en lien avec une baisse de la demande locale en viande de porc en Chine, conséquence du confinement total du pays dans un contexte COVID prolongé. Ce contexte a entraîné une surproduction de porc en Chine, et une forte baisse des exportations européennes de viande de porc vers ce pays.

Ces évolutions ont eu un impact direct sur les volumes de ventes des acides aminés qui ont fortement varié d'un mois sur l'autre au cours du trimestre. Ainsi les prises de commandes en acides aminés du Groupe, moyennes en avril dans le prolongement du 1er trimestre, ont ensuite été suivies d'un mois de mai satisfaisant avant de reculer fortement au mois de juin, contribuant à la modification récente des objectifs financiers annuels du Groupe.

METEX NØØVISTA : une progression de 30% du chiffre d'affaires

Sur les marchés de la cosmétique et du consumer care, la progression de 30% du chiffre d'affaires de METEX NØØVISTA entre le 1er et le 2° trimestre 2022 est en ligne avec le plan de ramp-up de l'usine de Carling. A fin juin, l'unité avait atteint 60% de sa capacité nominale.

Une amélioration progressive des ventes attendue sur le second semestre

Sur le marché de la nutrition animale, les ventes devraient repartir en légère hausse au cours du 2nd semestre 2022, avec notamment un retour progressif du nombre d'animaux dans les élevages avicoles, et la normalisation en cours des prix des céréales par rapport au prix du soja, évolution qui favorise l'utilisation des acides aminés pour l'alimentation des animaux.

Concernant les marchés adressés par le PDO :

Sur le marché de la cosmétique, les ventes du TILAMAR PDO with NØØVISTA™ devraient progresser, favorisés par l'accueil des clients confirmant unanimement la qualité du produit et ses atouts différenciants.

Pour les autres utilisations techniques du PDO, les retours sont également positifs valorisant l'offre du Groupe avec un produit biosourcé, de qualité, permettant aux acteurs européens de sécuriser un approvisionnement local. Au-delà des clients récurrents, le Groupe poursuit ses efforts commerciaux de qualification du PDO technique auprès de nouveaux prospects.

Premiers effets attendus du plan de transformation lancé au 1er semestre

En nutrition animale, l'offre produits s'élargit sur le semestre avec :

L'enrichissement de la gamme des acides aminés de spécialités avec les premières productions d'arginine. Cette production en cours de ramp-up sur le site d'Amiens vient renforcer l'offre NØØV-CS™ (Customized Solution) qui répond de façon personnalisée à la complexité des différentes situations de nos clients.

La mise sur le marché de la gamme INNEUS ® , solutions innovantes pour les porcs et les volailles destinée à renforcer l'intégrité de leur barrière intestinale, promouvoir leur système immunitaire et réduire leur stress oxydatif dans un contexte de réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages.

, solutions innovantes pour les porcs et les volailles destinée à renforcer l'intégrité de leur barrière intestinale, promouvoir leur système immunitaire et réduire leur stress oxydatif dans un contexte de réduction de l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages. La finalisation de l'analyse des cycles de vie de l'ensemble des acides aminés produits à Amiens permettant de les positionner dans une offre bas carbone afin de répondre aux enjeux de la filière en matière de décarbonation.

En cosmétique, plusieurs jalons en préparation de la décision d'investissement sur l'Acide Glycolique (AG) ont été franchis avec :

La mise à jour des études technico-économiques qui valident la demande pour cet actif dans la formulation de produits pour les soins de la peau et des cheveux. Pour rappel, l'AG issu de l'innovation du Groupe sera le premier AG d'origine naturelle fabriqué par fermentation mis sur le marché. L'étude confirme une forte attente des acteurs pour cette alternative à l'AG pétrochimique,

La validation auprès de grands comptes de la qualité du produit,

Les études d'ingénierie de base en cours de finalisation pour déterminer l'investissement associé à l'industrialisation de la technologie sur le site d'Amiens.

- FIN -

Prochains rendez-vous :

30 septembre 2022 après Bourse – Résultats du 1er semestre 2022

8 novembre 2022 après Bourse – Chiffre d'Affaires du 3ème trimestre 2022

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : blehari@actifin.fr Mail : idray@actifin.fr