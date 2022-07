25/07/2022 - 18:00

Nomination de Laurent Bastian en tant que Directeur Financier

Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2022 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce la nomination de Laurent Bastian en tant que nouveau Directeur Financier du Groupe.

Laurent Bastian a près de 20 ans d'expérience en direction financière opérationnelle dans des secteurs d'activités tels que l'ingénierie et la construction, les énergies renouvelables et utilities, les services et les logiciels. Il a notamment travaillé pendant une dizaine d'années sur des postes de direction du contrôle de gestion au sein d'entreprises industrielles telles que Naval Group et Albioma où il a mis en place des systèmes de gestion et de pilotage. Il a également été Directeur Financier d'ESI Group, société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. Laurent Bastian a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur en génie civil chez Vinci. Il est diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l'Ecole Normale Supérieure Ulm.

Benjamin Gonzalez, Président-directeur général et fondateur de METEX déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Antoine Darbois qui a précédemment assumé les fonctions financières au sein de METEX pour son investissement et sa contribution au développement du Groupe. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. Je me réjouis d'accueillir Laurent au sein de notre société à l'aube d'une nouvelle étape de développement du Groupe. Son expérience dans la mise en place des outils de pilotage, la structuration des équipes et sa connaissance des marchés financiers seront de solides atouts dans la mise en œuvre de la stratégie de développement industriel de METEX. »

- FIN -

Prochains rendez-vous :

28 juillet 2022 après bourse – Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022

30 septembre 2022 après bourse – Résultats du 1er semestre 2022

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : [email protected] Mail : [email protected]