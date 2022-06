29/06/2022 - 18:00

Point de situation

Clermont-Ferrand, le 29 juin 2022 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait un point sur les impacts persistants du contexte économique et sanitaire sur son activité.

L'activité du Groupe s'inscrit actuellement dans un environnement soumis à de fortes pressions inflationnistes affectant plus particulièrement le coût des matières premières agricoles et des énergies sur fond de conflit en Ukraine. Les approvisionnements des entreprises en gaz, notamment au cours du 4ème trimestre 2022, risquent ainsi d'être impactés par les récentes décisions géopolitiques. La hausse généralisée des coûts supportée par nos clients fabricants d'aliments et par les éleveurs, de même que la difficulté à répercuter cette hausse sur les prix de vente des produits de l'élevage auprès du consommateur final, pèsent ainsi sur le marché de la nutrition animale et sur le volume des ingrédients consommés.

La situation sanitaire est également difficile avec la survenue, au cours des premiers mois de 2022, d'un épisode d'influenza aviaire d'une forte intensité qui a affecté les élevages du Sud-Ouest et du bassin vendéen en France, mais aussi dans les bassins de production en Italie et en Pologne. La sortie de cette crise tardant à se matérialiser, la réduction du nombre d'animaux dans les élevages participe à l'effritement de la demande en acides aminés.

Ces éléments strictement exogènes avaient, dès le mois dernier[1], conduit METEX à faire preuve de prudence à l'occasion de la réitération de ses prévisions de résultat pour l'exercice en cours dans un contexte offrant peu de visibilité et soumis à une volatilité inédite.

A titre d'exemple les négociations annuelles du Groupe avec les producteurs de sucre, qui devraient peser sur sa rentabilité au 4ème trimestre, sont toujours en cours, de manière tardive et inhabituelle.

Dans cet environnement empreint d'incertitude croissante, le Groupe anticipe désormais une réduction de ses volumes de vente et un impact significatif des coûts de matières premières sur son EBITDA Groupe, le menant à envisager un EBITDA Groupe négatif et à suspendre la guidance 2022 communiquée précédemment1. A ce stade, le Groupe n'a pas intégré dans ses prévisions d'éventuelles aides gouvernementales, notamment celles du plan de résilience d'aide aux entreprises grandes consommatrices d'électricité et de gaz.

De plus amples informations seront transmises au marché à l'occasion de la publication des résultats du 1er semestre 2022.

Ce nouvel environnement valide la pertinence de la stratégie de METEX visant à la transformation industrielle du site d'Amiens vers des produits de spécialités à plus forte valeur ajoutée. Ainsi le PDO produit sur le site de Carling, bien qu'également affecté par la hausse du prix des matières premières, n'est pas soumis à une érosion de la demande.

Prochains rendez-vous :

28 juillet 2022 – Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022

30 septembre 2022 – Résultats du 1er semestre 2022

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Voir communiqué de presse du 5 mai 2022 sur l'information financière du 1er trimestre 2022 : METEX annonçait alors maintenir, bien qu'avec prudence, ses prévisions de chiffre d'affaires consolidé annuel à 350 M€ et de taux d'EBITDA consolidé sur chiffre d'affaires proche de 8%.