05/05/2022 - 18:50

Information financière

1er trimestre 2022

Chiffre d'affaires consolidé de 67 M€

Premier trimestre 2022

Démarrage de la stratégie d'adaptation du site pour la production d'un nouvel acide aminé de spécialités :

Premiers travaux d'aménagement d'une ligne de production pour un nouvel acide aminé de spécialités

Ajustement en conséquence des volumes d'acides aminés de commodité vendus

Dernière phase de reconstitution des stocks d'acides aminés de commodité

2022

Des objectifs ambitieux dans un contexte d'incertitudes croissantes :

Guerre en Ukraine et hausse généralisée des coûts de production dans les élevages

Des spreads protéines végétales/céréales en faveur de la demande en acides aminés

Un deuxième trimestre qui sera marqué par l'apparition de la grippe aviaire en Europe

Un contexte de tension logistique en approvisionnement en acides aminés depuis la Chine en lien avec la crise sanitaire COVID-19

Des prix d'acides aminés orientés à la hausse au 2nd semestre

Clermont-Ferrand, le 5 mai 2022 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui son information financière du 1er trimestre 2022.

A fin mars 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe METabolic EXplorer s'établit à 67 M€.

Chiffre d'affaires consolidé - en K€ T1 2022 T1 2021 METEX NØØVISTAGO 65 668 71 909 METEX NØØVISTA 1 318 0 METEX 12,5 12,5 Total Groupe 66 998,5 71 921,5

Adaptation du site de METEX NØØVISTAGO pour la production d'un nouvel acide aminé de spécialités

Sur le 1er trimestre, le Groupe a commencé à mettre en œuvre sa stratégie d'appréciation de son mix-produits destinée à baisser l'exposition de METEX NØØVISTAGO aux acides aminés de commodités et renforcer les ventes de ses produits de spécialités.

Dans cette perspective, le Groupe a aménagé une ligne de production existante dans son usine d'Amiens pour lui permettre d'accueillir un acide aminé de spécialité. Les bénéfices commerciaux de la réallocation des ressources de production devraient se matérialiser au cours des prochains mois.

Cet aménagement a été mené en parallèle d'une dernière phase de reconstitution de stock d'acides aminés de commodités. Pour rappel, lors de l'incident HCl de mai 2021, le Groupe avait privilégié un taux de service maximum de ses clients en épuisant ses stocks.

Au final sur le trimestre, la baisse des volumes vendus d'acides aminés de commodités se traduit par une baisse de chiffre d'affaires de 6,3 M€.

Maintien des ventes de produits de spécialités, avec une progression des ventes des solutions sur-mesure

Les solutions sur-mesure développées par METEX NØØVISTAGO répondent à l'enjeu de décarbonation des filières animales et de réduction de la dépendance au soja. Elles ont connu une progression des ventes au premier trimestre 2022 par rapport à 2021.

Pour rappel, METEX NØØVISTAGO s'est donnée les moyens de répondre à ces enjeux et d'accompagner la croissance du marché à travers son plan de transformation du site d'Amiens, qui libérera la capacité de production d'acides aminés de spécialités.

METEX NØØVISTA : progression conforme du chiffre d'affaires

Le Groupe a également bénéficié des ventes de PDO (1,3-Propanediol) produites par METEX NØØVISTA pour la production de fluides techniques, polymères et formulations cosmétiques. Les ventes du 1er trimestre 2022 s'élèvent à 1,3 M€. Elles correspondent au chiffre d'affaires réalisé par l'unité de production sur l'ensemble de l'exercice 2021 démontrant ainsi les bénéfices du plan de stabilisation. Le ramp-up industriel permettant de répondre à la demande de PDO devrait s'accompagner d'une augmentation des prix de vente pour faire face à la hausse du prix des matières premières.

Trésorerie

Le Groupe communiquera dorénavant son niveau de trésorerie sur une base semestrielle. Le Groupe considère en effet que dans un contexte concurrentiel renforcé à l'échelle internationale, cet agrégat constitue un indicateur susceptible d'orienter les décisions commerciales et stratégiques d'autres acteurs du secteur.

En 2022, maintien des objectifs ambitieux dans un contexte d'incertitudes croissantes

Les ventes sur les territoires des pays baltes, de la Russie et de l'Ukraine représentent moins de 2% du chiffre d'affaires de METEX NØØVISTAGO. Cependant, la guerre en Ukraine est à l'origine d'une forte hausse des cours des matières premières utilisées par nos clients et entraîne des tensions sur les approvisionnements européens en protéines végétales (essentiellement tournesol). Les filières d'élevage se tournent davantage vers le tourteau de soja, avec pour conséquence un spread au plus haut entre soja et céréales. Ce spread élevé favorise l'utilisation d'acides aminés, pour l'optimisation technico-économique des aliments pour animaux.

Au second trimestre, les ventes de METEX NØØVISTAGO devraient être marquées en volume par l'intense épisode de grippe aviaire en France. Un retour à la normale est envisagé à compter de cet été par la filière.

Le marché européen des acides aminés évoluera vraisemblablement dans les prochains mois dans un contexte de tensions logistiques et d'approvisionnement accrues, en raison de la politique zéro COVID-19 en vigueur en Chine.

L'appréciation de ce mix d'événements par le Groupe l'amène à maintenir, bien qu'avec prudence, son ambition d'une croissance de son chiffre d'affaires, portée par l'intégration de METEX NØØVISTAGO sur 12 mois dans un contexte où METEX, seul producteur européen d'acides aminés par fermentation, pourra contribuer à la résilience de chaînes de valeur sous tension. Avec la poursuite du ramp-up de l'usine de METEX NØØVISTA à Carling, le chiffre d'affaires devrait ainsi s'établir à 350 M€ sur l'année, avec un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires proche de 8%.

Prochains rendez-vous :

18 mai 2022 – Capital Market Day

28 juillet 2022 – chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire et commercialiser autrement des ingrédients fonctionnels bas carbone qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : [email protected] Mail : [email protected]