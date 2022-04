19/04/2022 - 18:00

METEX NØØVISTAGO lance la commercialisation de la gamme INNEUS® pour la santé et le bien-être animal.

Clermont-Ferrand, le 19 avril 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce aujourd'hui le lancement et la mise en commercialisation d'INNEUS®, nouvelle gamme de produits à base d'ingrédients fonctionnels destinée à la nutrition animale. Cette gamme de produits sera développée par METEX NØØVISTAGO, filiale industrielle et commerciale du Groupe basée à Amiens.

Poursuivant sa volonté d'apporter des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de la durabilité des élevages et des filières animales, METEX NØØVISTAGO a développé une combinaison unique d'ingrédients naturels spécialement sélectionnés et testés scientifiquement pour leurs rôles fonctionnels et synergétiques dans le métabolisme animal. INNEUS® est une gamme innovante de solutions pour porcs et volailles destinée à renforcer l'intégrité de leur barrière intestinale, promouvoir leur système immunitaire, réduire leur stress oxydatif et participer à l'équilibre de la flore bactérienne de l'intestin. INNEUS® joue un rôle-clé dans le bon fonctionnement des systèmes digestif et immunitaire des animaux et contribue à leur meilleure santé et bien-être.

« Mes équipes et moi-même sommes très heureux du lancement de la gamme INNEUS® avec deux premiers produits ciblant les segments porc et volaille, fruits de plusieurs années de développement : plus de 30 ingrédients testés, plus de 20 essais en centre de recherche et élevages partenaires, et une nouvelle approche de la santé intestinale déjà validée par une dizaine de publications scientifiques. Avec INNEUS®, le Groupe METEX propose à ses clients sa gamme de solution nutritionnelle et fonctionnelle aussi novatrice que qualitative, qui agit de manière efficace et durable sur la santé et le bien-être animal. » déclare Etienne CORRENT, Directeur Business et Innovation de METEX NØØVISTAGO.

Benjamin GONZALEZ, fondateur et PDG de METEX ajoute : « Le lancement d'INNEUS® s'inscrit parfaitement dans la stratégie de transformation du modèle poursuivie par METEX suite à l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe ; à savoir préserver la compétitivité du site et soutenir la production et la commercialisation de nouveaux ingrédients de spécialité tels que des solutions nutritionnelles efficientes pour l'élevage. Aujourd'hui, l'innovation METEX repose à la fois sur la capacité du Groupe à développer de nouvelles technologies performantes à travers sa plateforme R&D ALTANØØV® et également sur l'expertise scientifique et technique métier de ses filiales qui proposent des produits différenciants répondant aux attentes de leurs clients. »

Avec près de cinquante ans de savoir-faire, METEX NØØVISTAGO est leader européen et pionnier de la production et commercialisation des acides aminés de fermentation et de leurs combinaisons adaptées à ses clients fabricants d'aliments pour animaux d'élevage. Les acides aminés produits par fermentation permettent de couvrir précisément les besoins nutritionnels des animaux, ce qui réduit drastiquement les rejets azotés dans l'environnement et l'utilisation de soja dans les aliments tout en améliorant la performance des élevages. Bénéficiant d'une empreinte carbone très faible, les acides aminés produits par l'usine d'Amiens permettent une avancée significative dans les stratégies de décarbonation des filières d'élevages.

Prochain rendez-vous :

05 mai 2022 – chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

18 mai 2022 – Capital Market Day

