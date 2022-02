(Euronext Paris - Compartiment C)

03/02/2022 - 18:00

Information financière du 4ème trimestre 2021

Clermont-Ferrand, le 3 février 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui son information financière du 4ème trimestre 2021.

Un chiffre d'affaires annuel consolidé conforme aux prévisions

A fin décembre 2021, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires consolidé de 169,7 M€, en phase avec la prévision d'atterrissage communiquée précédemment. Ce niveau d'activité a été porté à la fois par la montée en puissance de METEX NØØVISTA et le dynamisme des activités de METEX NØØVISTAGO.

A la suite de l'acquisition réalisée fin avril, d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), renommée METEX NØØVISTAGO, le périmètre de consolidation du Groupe a évolué. Sur la base d'une consolidation de METEX NØØVISTAGO à compter du 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires annuel pro forma du groupe METEX aurait été de 270 M€.

Sur le 4ème trimestre de l'exercice, la performance commerciale a atteint 72,42 M€ et se décompose comme suit :

71 742 K€ issus des ventes de METEX NØØVISTAGO sur le site d'Amiens,

667 K€ issus des ventes de METEX NØØVISTA, sur le site de Carling, et

12,5 K€ perçus par METEX dans le cadre de l'option de licence signée avec UPM.

Chiffre d'affaires consolidé - en K€ 1er trimestre 2021 2ème trimestre 2021 3ème trimestre 2021 4ème trimestre 2021 TOTAL METEX NØØVISTAGO -

36 287

60 266

71 742

168 295 METEX NØØVISTA - 258 420 667 1 345 METEX 12,5 12,5 12,5 12,5 50 Total Groupe 12,5 36 558 60 698 72 421 169 691

METEX NØØVISTAGO, hausse de l'activité de 33,3% sur une année

Sur le 4ème trimestre 2021, le chiffre d'affaires de METEX NØØVISTAGO a atteint 71,74 M€, en hausse de 30,1% par rapport au même trimestre 2020. Cette dynamique de forte croissance de l'activité se retrouve sur l'ensemble des trimestres de l'exercice écoulé. Le chiffre d'affaires annuel de METEX NØØVISTAGO est ainsi en hausse de 33,3 % sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020, s'établissant à 268,7 M€ (201,5 M€ à fin 2020).

Chiffre d'affaires METEX NØØVISTAGO – en K€ 2020 2021 Variation 1er trimestre 51 298 71 909 +40,2% 2ème trimestre 48 514 64 721 +33,4% 3ème trimestre 46 524 60 266 +30,2% 4ème trimestre 55 163 71 742 +30,1% Total 201 499 268 638 +33,3%

Trésorerie nette d'endettement et placements financiers courants à fin décembre 2021 : 19,1 M€

Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de

26,7 M€ contre 13,8 M€ au 30 juin 2021 à périmètre égal. Le Groupe détient également 15,6 M€ de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS.

Cette trésorerie brute consolidée de 26,7 M€ à fin décembre intègre notamment :

- un produit brut de 25,1 M€ correspondant à l'apport en numéraire de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant total de 56,6 M€ réalisée en juillet, dont 31,5 M€ ont été libérés par compensation de créance. Le Groupe précise que les frais associés à cette opération se sont élevés à 1,8 M€ dont 1,3 M€ ont été décaissés sur le second semestre ;

- un décaissement de 7 M€ en octobre correspondant au solde de l'acquisition de 100% des titres d'AANE (devenue METEX NØØVISTAGO) dont le contrat prévoyait un versement en deux temps dont le 2ème dans les 6 mois suivant le closing ;

- des décaissements de 2,8 M€ liés à la construction de l'usine METEX NØØVISTA ;

- un montant de 1,2 M€ lié aux achats de glycérine pour les campagnes de production de PDO et d'AB de METEX NØØVISTA, dont 0,7 M€ sont stockés à fin décembre 2021 afin de sécuriser l'approvisionnement et assurer les prochaines productions ; et

- un encaissement d'environ 3 M€ relatif d'une part au Crédit Impôt Recherche (CIR) de METabolic EXplorer au titre de l'année 2021 (1,9 M€) et d'autre part à des subventions liées à la construction de l'unité de production de METEX NØØVISTA à Carling.

Avec l'octroi des différents prêts et autres dettes financières accordées au Groupe, l'endettement total s'établit à 23,1 M€* au 31 décembre 2021 contre 24,3 M€ au 30 juin 2021. Le Groupe précise que la part remboursable à moins d'un an s'élève à 2,1 M€.

Par conséquent, au 31 décembre 2021, la trésorerie nette d'endettement, incluant le montant de l'actif financier précité de 15,6 M€, s'établit à 19,1 M€ contre 5,6 M€ au 30 juin 2021 permettant au Groupe de disposer des ressources financières lui permettant de poursuivre sereinement son développement.

Des perspectives de chiffre d'affaires 2022 supérieur à 350 M€

L'augmentation des prix des acides aminés observée sur le second semestre 2021 rend le Groupe METEX confiant dans son objectif de chiffre d'affaires 2022 en forte hausse. L'orientation des marchés, la contribution en année pleine de METEX NØØVISTAGO et celle de METEX NØØVISTA devraient ainsi se traduire en 2022 par des ventes supérieures à 350 M€.

*Hors actualisation du montant de la dette IFRS 16 au 31/12/2021.

Les données 2021 qui figurent dans cette communication sont en cours d'audit par les commissaires aux comptes et non encore arrêtées par le Conseil d'Administration.

Prochain rendez-vous :

31/03/2022 Résultats financiers de l'exercice 2021

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, rebaptisé METEX NØØVISTAGO, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

