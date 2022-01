(Euronext Paris - Compartiment C)

31/01/2022 - 08:00

Transfert du titre METEX du compartiment C au compartiment B d'Euronext Paris

à compter du 31 janvier

Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris. Ce transfert, effectif à compter du 31 janvier 2022, est une étape importante qui reconnait la progression significative de la valeur boursière de METEX en 2021.

Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros. Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, Euronext prenant en compte la capitalisation boursière de la société sur les 60 derniers jours de bourse de l'année écoulée.

« Nous sommes fiers d'annoncer le transfert de nos titres vers le compartiment B d'Euronext Paris. Après une année 2021 marquée par l'accélération du développement industriel de METEX, le changement de compartiment atteste la reconnaissance de cette dynamique de croissance par les investisseurs. Elle devrait permettre au Groupe de bénéficier d'une visibilité accrue auprès de la communauté financière, en France comme à l'international. » précise Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METEX.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, rebaptisé METEX NØØVISTAGO, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

