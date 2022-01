(Euronext Paris - Compartiment C)

06/01/2022 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société METabolic EXplorer à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 27 885 titres

- 673 064,19 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 51 835 titres

- 452 091,54 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Ventes

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en

EUR



Achats



Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR

Total 866 445 230 2 326 392.58 01/07/2021 14 8 000 35 840.00 02/07/2021 36 16 544 72 297.28 05/07/2021 - - - 06/07/2021 7 6 000 26 100.00 07/07/2021 8 1 979 8 549.28 08/07/2021 18 15 921 67 664.25 09/07/2021 - - - 12/07/2021 1 50 211.00 13/07/2021 13 9 950 41 591.00 14/07/2021 5 4 000 16 440.00 15/07/2021 5 3 000 12 360.00 16/07/2021 - - - 19/07/2021 8 10 000 40 500.00 20/07/2021 1 2 000 7 960.00 22/07/2021 4 8 000 31 760.00 23/07/2021 - - - 26/07/2021 5 8 000 32 160.00 27/07/2021 19 9 100 35 672.00 28/07/2021 1 48 189.12 29/07/2021 - - - 30/07/2021 - - - 02/08/2021 - - - 03/08/2021 8 6 000 25 560.00 04/08/2021 - - - 05/08/2021 7 4 500 19 305.00 06/08/2021 8 3 182 13 555.32 09/08/2021 - - - 10/08/2021 - - - 11/08/2021 6 3 000 13 590.00 12/08/2021 6 1 001 4 484.48 13/08/2021 4 1 000 4 450.00 16/08/2021 6 4 000 18 040.00 17/08/2021 17 7 500 33 225.00 18/08/2021 16 3 000 13 380.00 19/08/2021 17 10 000 44 700.00 20/08/2021 3 2 000 8 800.00 23/08/2021 - - - 24/08/2021 - - - 27/08/2021 - - - 30/08/2021 1 1 000 5 300.00 31/08/2021 - - - 02/09/2021 - - - 03/09/2021 3 1 000 5 710.00 06/09/2021 - - - 07/09/2021 12 8 000 46 880.00 08/09/2021 7 5 000 28 900.00 09/09/2021 12 5 515 31 821.55 10/09/2021 23 7 149 41 178.24 13/09/2021 23 9 392 52 501.28 14/09/2021 16 9 944 53 995.92 15/09/2021 21 5 500 29 425.00

887 469 180 2 547 365.23

4 2 000 9 100.00

- - -

7 10 000 44 400.00

- - -

- - -

- - -

9 8 000 34 000.00

11 6 200 26 970.00

- - -

4 2 000 8 300.00

- - -

9 4 000 16 640.00

- - -

3 2 000 8 100.00

10 6 000 24 540.00

11 14 000 59 220.00

1 1 4.20

9 5 000 19 700.00

11 8 000 31 600.00

13 8 999 36 805.91

1 83 352.75

10 6 716 29 214.60

3 438 1 935.96

2 1 000 4 280.00

4 2 000 8 660.00

11 4 500 19 260.00

42 13 263 59 020.35

4 4 000 18 400.00

1 1 000 4 630.00

9 2 001 9 084.54

1 1 000 4 600.00

- - -

- - -

9 6 500 29 445.00

- - -

- - -

11 5 000 22 700.00

38 17 000 84 660.00

9 4 000 21 320.00

2 2 000 10 800.00

2 2 000 10 800.00

9 8 000 45 200.00

8 2 497 14 732.30

6 3 503 21 018.00

2 2 000 12 000.00

- - -

- - -

3 2 000 11 720.00

- - -

7 3 375 18 697.50

1 2 000 10 900.00

Ventes

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en

EUR



Achats



Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR

Total 866 445 230 2 326 392.58 16/09/2021 - - - 17/09/2021 22 16 000 86 560.00 20/09/2021 22 12 000 61 200.00 21/09/2021 - - - 22/09/2021 1 2 000 10 160.00 23/09/2021 12 6 000 32 220.00 24/09/2021 13 4 000 20 920.00 27/09/2021 3 1 969 10 337.25 28/09/2021 13 4 128 21 341.76 29/09/2021 25 4 000 20 560.00 30/09/2021 2 2 000 10 000.00 01/10/2021 2 1 852 9 167.40 04/10/2021 7 5 158 25 738.42 05/10/2021 10 3 490 17 205.70 06/10/2021 4 2 500 12 175.00 07/10/2021 6 2 000 9 600.00 08/10/2021 2 2 000 9 760.00 11/10/2021 - - - 13/10/2021 2 1 000 5 200.00 15/10/2021 - - - 18/10/2021 7 4 000 21 800.00 19/10/2021 4 2 002 10 890.88 20/10/2021 3 999 5 364.63 21/10/2021 3 1 000 5 500.00 22/10/2021 4 2 000 10 940.00 25/10/2021 6 3 459 19 820.07 26/10/2021 5 1 041 5 944.11 27/10/2021 - - - 28/10/2021 13 9 147 53 052.60 29/10/2021 34 11 053 62 338.92 01/11/2021 13 3 000 16 440.00 03/11/2021 24 9 000 47 790.00 05/11/2021 11 4 000 21 040.00 08/11/2021 - - - 09/11/2021 10 6 000 31 740.00 10/11/2021 - - - 12/11/2021 6 2 500 13 800.00 15/11/2021 - - - 16/11/2021 - - - 17/11/2021 6 4 000 24 120.00 18/11/2021 1 1 6.03 19/11/2021 3 3 000 18 630.00 22/11/2021 - - - 23/11/2021 12 7 999 48 553.93 24/11/2021 6 3 000 18 270.00 25/11/2021 7 2 000 12 040.00 26/11/2021 30 14 000 80 780.00 29/11/2021 7 3 500 19 425.00 30/11/2021 4 3 000 16 980.00 01/12/2021 3 1 076 6 176.24 02/12/2021 9 2 000 11 740.00

887 469 180 2 547 365.23

15 12 625 70 447.50

- - -

- - -

22 10 000 52 200.00

24 12 000 63 720.00

- - -

- - -

14 2 000 10 600.00

- - -

3 2 000 10 440.00

- - -

17 8 000 41 440.00

- - -

2 1 000 5 000.00

- - -

3 2 000 9 840.00

11 4 148 20 657.04

11 3 852 19 606.68

5 1 000 5 220.00

7 6 000 32 820.00

- - -

3 3 000 16 800.00

10 3 000 16 590.00

8 2 000 11 140.00

7 2 000 11 260.00

24 12 000 69 120.00

9 2 770 15 982.90

33 23 230 135 663.20

16 6 000 35 400.00

6 2 035 11 599.50

2 759 4 288.35

- - -

- - -

2 2 000 10 800.00

- - -

30 15 241 84 282.73

1 1 000 5 600.00

29 10 965 63 487.35

30 11 000 66 110.00

8 4 000 25 200.00

10 6 000 37 320.00

1 1 000 6 350.00

12 6 000 37 920.00

- - -

3 1 081 6 756.25

6 2 000 12 240.00

- - -

5 2 000 11 460.00

4 2 000 11 600.00

15 11 000 65 560.00

4 4 000 24 360.00



Achats



Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR

Total 866 445 230 2 326 392.58 03/12/2021 10 6 000 35 040.00 06/12/2021 10 2 000 11 500.00 07/12/2021 - - - 08/12/2021 - - - 09/12/2021 - - - 10/12/2021 21 8 000 51 600.00 13/12/2021 13 5 000 32 000.00 14/12/2021 3 1 000 6 230.00 15/12/2021 6 2 000 12 300.00 16/12/2021 6 4 579 28 252.43 17/12/2021 11 7 421 45 119.68 21/12/2021 - - - 22/12/2021 11 6 081 36 546.81 23/12/2021 - - - 24/12/2021 - - - 27/12/2021 - - - 28/12/2021 - - - 29/12/2021 - - - 30/12/2021 33 22 000 145 420.00 31/12/2021 4 8 000 52 960.00

Ventes

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en

EUR

887 469 180 2 547 365.23

10 4 266 25 382.70

- - -

12 8 734 52 141.98

23 11 919 76 043.22

8 3 000 20 040.00

2 1 000 6 550.00

8 2 604 17 082.24

2 1 000 6 300.00

1 1 000 6 400.00

18 8 000 50 480.00

1 2 000 12 600.00

13 6 000 36 600.00

- - -

5 6 000 36 660.00

3 2 000 12 400.00

17 10 000 63 800.00

13 4 396 29 013.60

12 5 000 33 700.00

23 14 000 93 660.00

7 5 479 36 818.88

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur européen d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

