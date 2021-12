01/12/2021 - 17:45

METabolic EXplorer annonce le second procédé issu de sa plateforme ALTANØØVTM pour la production de L-Valine

Technologie brevetée

Procédé de fermentation validé en pré-pilote

Procédé de purification en développement

Nouvelle solution pour la nutrition animale

Renforcement de la compétitivité de METEX NØØVISTAGO

Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce le second procédé issu de sa plateforme ALTANØØVTM de fermentation pour la production de L-Valine destinée au marché de la nutrition animale.

Capitalisant sur son savoir-faire et son innovation en biotechnologie au travers de sa plateforme ALTANØØVTM et en particulier sur les voies de production des acides aminés, METabolic EXplorer a développé une souche bactérienne propriétaire pour la production par fermentation de L-Valine. Le procédé de fermentation validé à l'échelle du pré-pilote montre une compétitivité significativement améliorée de la souche par rapport aux technologies actuelles.

Le procédé de purification en développement parallèle vise l'obtention d'un ingrédient fonctionnel riche en L-Valine. Cette nouvelle solution viendra renforcer l'offre commerciale de METEX NØØVISTAGO, leader européen de la production et de la commercialisation des acides aminés produits par fermentation. Cet ingrédient différenciant s'inscrit dans le développement de solutions fonctionnelles et innovantes pour répondre aux enjeux de la nutrition animale tels que la santé et le bien-être de l'animal, la réduction de l'utilisation de protéines de soja dans la fabrication d'aliments pour animaux et la baisse de l'empreinte carbone de la production de viande.

Pour rappel, la L-Valine, acide aminé essentiel pour la nutrition animale, est produite depuis 2009 par la filiale METEX NØØVISTAGO sous licence exclusive d'Ajinomoto Inc. pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La croissance de la demande de cet acide aminé en nutrition animale est estimée entre 15 et 20%[1] par an tirée par les réductions des niveaux de protéines et de l'utilisation du soja dans les formules alimentaires pour la volaille et le porc dans les différents bassins de productions, y compris l'Asie.

Benjamin GONZALEZ, PDG du Groupe METabolic Explorer, déclare : « La technologie L-Valine est le premier exemple concret qui met en évidence le rationnel du rachat d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Moins de neuf mois après le rachat, les complémentarités des équipes et les synergies se mettent en place pour gagner en compétitivité, faciliter le transfert à l'échelle industrielle des innovations technologiques et concourir à la mise sur le marché de nouveaux produits pour la nutrition animale dans les meilleurs délais. Ces éléments constituent des facteurs clés pour devenir le leader européen de la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels pour la nutrition animale, la cosmétique et les biopolymères ».

Au cours du 1er semestre 2022, des lots de produits nécessaires au dépôt d'un dossier de demande d'homologation pour la commercialisation sur le marché de la nutrition animale en Europe seront fabriqués dans le démonstrateur. Après évaluation du dossier par l'Agence européenne, l'EFSA (European Food Safety Authority), la Commission Européenne statuera sur l'autorisation du produit pour sa mise en marché en nutrition animale en Europe. METabolic EXplorer rappelle que la durée de ce processus est estimée en moyenne à 24 mois.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Source FeedInfo