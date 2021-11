(Euronext Paris - Compartiment C)

19/11/2021 - 18:00

Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2021

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 10 décembre 2021.

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans les Salons de l'Espace Affaires de l'Aéroport International de Clermont Ferrand Auvergne à AULNAT (63 510), le vendredi 10 décembre 2021 à 10h30 en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification de la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur

2. Nomination de Monsieur Jean-Philippe RICHARD en qualité d'administrateur

3. Pouvoirs pour formalités

Dans le cadre de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société informe ses actionnaires des mesures sanitaires applicables à l'utilisation de la salle mise à disposition au sein de l'Aéroport pour la tenue de cette assemblée : pass sanitaire obligatoire, port du masque et distanciation. Les informations relatives à la validité d'un pass sanitaire sont disponibles à partir du lien suivant: Info Coronavirus Covid-19 - « Pass sanitaire » | Gouvernement.fr

L'avis de réunion préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 3 novembre 2021 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 22 novembre 2021.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents en lui adressant une demande par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected]. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés et téléchargés dans la rubrique Investisseur puis Assemblées Générales du site Internet de METabolic EXplorer.

Les modalités de vote ainsi que le bulletin de vote sont téléchargeables sur le site internet de la Société https://www.metabolic-explorer.fr/ dans la rubrique Investisseur puis Assemblées Générales.

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : [email protected] Mail : [email protected]