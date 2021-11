(Euronext Paris - Compartiment C)

16/11/2021 - 18:00

Point sur l'activité de METEX NØØVISTA

Redémarrage réussi et stabilité du niveau de production

Reprise des livraisons de PDO (1,3 Propanediol) en cosmétique conforme au plan de marche

Premières ventes et livraisons d'AB (Acide butyrique) en nutrition animale

Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait un point sur l'activité de sa filiale industrielle METEX NØØVISTA située à Carling St-Avold en Moselle.

À la suite de la détection d'un écart de fonctionnement d'une unité de distillation, METEX a communiqué le 16 septembre dernier sur la suspension de la production de l'usine, permettant aux équipes de mener les travaux nécessaires pour résoudre le problème d'entartrage des échangeurs de chaleur.

Les travaux effectués pour reprendre rapidement la production sur le site ont porté leurs fruits. Le niveau de stabilisation atteint début novembre, de l'ordre de 40% de la capacité totale, a permis la reprise des livraisons de PDO à DSM pour le marché de la cosmétique, dès le mercredi 10 novembre, conformément au plan de marche précédemment indiqué.

« La rapidité de résolution des incidents de production par les équipes du Groupe METEX a été remarquable. Les équipes NØØVISTA ont fourni une réponse adaptée, rapide et efficace. L'appui technique des experts de NØØVISTAGO dans la résolution de ces problèmes constitue un point fort et décisif de notre modèle d'affaires. Je suis confiant sur le fait que les actions menées dans les mois à venir se poursuivront comme prévu dans le respect du plan de montée en capacité de production de l'unité. » a déclaré Jean Louis Seris, Directeur Général de METEX NØØVISTA.

Autre sujet de satisfaction pour le Groupe, METEX NØØVISTA a également réalisé la livraison de son premier dérivé d'acide butyrique d'origine naturelle chez son partenaire ALINOVA pour le marché français de la nutrition animale.

Pour rappel, l'usine de METEX NØØVISTA est la seule usine en Europe de production de PDO et d'AB d'origine naturelle par fermentation pour les marchés de la cosmétique, de la nutrition animale et de l'industrie de la chimie biosourcée.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE, 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations Investisseurs – ACTIFIN Relations Presse – ACTIFIN

Benjamin LEHARI Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11 Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

Mail : [email protected] Mail : [email protected]