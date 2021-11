(Euronext Paris - Compartiment C)

09/11/2021 - 19:20

Information financière du 3ème trimestre 2021

Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd'hui son information financière du 3ème trimestre 2021.

Un chiffre d'affaires cumulé sur neuf mois de 97,3 M€

A fin septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe METabolic EXplorer s'établit à 97,3 M€, dont 60,7 M€ réalisé au 3ème trimestre de l'exercice. Celui-ci se décompose comme suit :

60 266 K€ issus des ventes de METEX NØØVISTAGO sur le site d'Amiens, et

420 K€ issus des ventes de METEX NØØVISTA, sur le site de Carling, et

12,5 K€ perçus par METEX dans le cadre de l'option de licence signée avec UPM.

Chiffre d'affaires consolidé - en K€ 1er trimestre 2021 2ème trimestre 2021 3ème trimestre 2021 TOTAL METEX NØØVISTAGO - 36 287 60 266 96 553 METEX NØØVISTA - 258 420 678 METEX (Licence UPM) 12,5 12,5 12,5 37,5 Total Groupe 12,5 36 558 60 698 97 269

METEX NØØVISTAGO, hausse de l'activité de 34,5% sur neuf mois

A la suite de l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), METEX NØØVISTAGO est intégrée dans le périmètre de consolidation du Groupe depuis fin avril. Sur la période, l'activité a été marquée par une dynamique commerciale soutenue tant en volume qu'en prix sur l'ensemble des acides aminés. Pour rappel, à la suite de l'incident survenu sur une cuve de stockage d'acide chlorhydrique le 21 mai dernier ayant nécessité l'arrêt temporaire de la production, le site de METEX NØØVISTAGO à Amiens a retrouvé rapidement une activité normale lui permettant de répondre favorablement à la demande du marché. Le Groupe rappelle que la perte de chiffre d‘affaires engendrée par l'incident a été de l'ordre de 20 M€ au total, répartis entre le 2ème trimestre (11 M€) et le 3ème trimestre (9 M€).

Le chiffre d'affaires de METEX NØØVISTAGO au 30 septembre 2021 reste très supérieur à celui enregistré sur la même période pour 2020.

Chiffre d'affaires METEX NØØVISTAGO – en K€ 2020 2021 Variation 1er trimestre 51 298 71 909 +40,2% 2ème trimestre 48 514 64 721 +33,4% 3ème trimestre 46 524 60 266 +29,5% Total 146 336 196 891 +34,5%

Par ailleurs, sur ce 3ème trimestre de l'exercice, METEX informe que la suspension début septembre de la production de METEX NØØVISTA a permis de résoudre le problème d'entartrage des échangeurs de chaleur et que le plan de stabilisation de la production mis en place permettra la reprise des expéditions de produits à partir de mi-novembre, conformément au calendrier annoncé. Un point d'informations fournissant davantage de détails sur la reprise est prévu dans les prochains jours.

Trésorerie nette d'endettement à fin septembre 2021 : 26,1 M€

Au 30 septembre 2021, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 33,5 M€ contre 13,8 M€ au 30 juin 2021 et détient également 16 M€ de placements financiers reconnus en actifs financiers courants en normes IFRS. Le Groupe rappelle que cette trésorerie intègre une somme de 25,1 M€ correspondant à l'apport en numéraire de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant total de 56,6 M€ réalisée en juillet.

Avec l'octroi des différents prêts et autres dettes financières accordées au Groupe, l'endettement total s'établit à 23,4 M€ au 30 septembre 2021 contre 24,3 M€ au 30 juin 2021. Le Groupe précise que la part remboursable à moins d'un an s'élève à 1,9 M€. Par conséquent, au 30 septembre 2021, la trésorerie nette, incluant le montant de l'actif financier précité de 16 M€, s'établit à 26,1 M€ contre 5,6 M€ au 30 juin 2021 permettant au Groupe de disposer des ressources financières lui permettant de poursuivre sereinement son développement.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans la fabrication des produits de grande consommation.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA, basée à Carling en Moselle, permet la mise sur le marché par le Groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'AANE (devenue METEX NØØVISTAGO), 1er site européen de production d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au Groupe de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

