Mise en place d'un plan de stabilisation de la production de l'usine METEX NØØVISTA de Carling

Reprise des expéditions de PDO mi-novembre

Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), qui contribue à la transition écologique en innovant pour produire autrement par fermentation des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait le point sur l'activité de sa filiale METEX NØØVISTA de Carling St-Avold (Moselle).

Installation pionnière, l'usine METEX NØØVISTA de Carling St-Avold produit du PDO et de l'acide butyrique d'origine naturelle. Le PDO a des performances éprouvées comme solvant, humectant et booster de conservation, notamment pour les applications cosmétiques. L'acide butyrique et les sels qui en dérivent sont des additifs recherchés en nutrition animale.

Les équipes de METEX NØØVISTA ont réalisé une performance industrielle significative avec la construction de cette usine en moins de 2 ans dans un contexte pandémique (première pierre en juillet 2019, première mise en produit fin mars 2021) et l'obtention des premières ventes de PDO aux marchés de la cosmétique et de l'industrie dès le mois de juin 2021, puis la production de premiers lots d'acide butyrique dès le mois de juillet pour la nutrition animale.

Toutefois, comme pour toute activité industrielle, le démarrage d'une nouvelle usine fait face immanquablement à des imprévus qui doivent être réglés au fur et à mesure pour stabiliser sa production, afin de monter en capacité.

Le 23 août, les équipes en place ont détecté un écart de fonctionnement d'une unité de distillation. Nos analyses permettent de conclure que l'eau du réseau de distribution utilisée par l'usine, bien qu'adaptée pour le procédé de fermentation et la consommation, s'est avérée trop calcaire pour le système de refroidissement. Des dépôts calcaires ont ainsi progressivement conduit à un entartrage des échangeurs de chaleur.

La résolution de ce problème nécessite une suspension de la production. METEX NØØVISTA profitera de cet arrêt temporaire pour mettre en œuvre un plan de stabilisation, en collaboration avec les experts de METEX NØØVISTAGO. Le redémarrage se fera la semaine du 4 octobre pour atteindre un niveau de production stable fin octobre et reprendre les expéditions de produits à partir de mi-novembre 2021.

« Cet évènement ne remet pas en cause l'efficacité de notre procédé industriel, qui a été démontrée par le niveau de qualité atteint avant l'été. Deux actions ont été lancées pour corriger durablement cet écart : tous les échangeurs et les appareils concernés vont être détartrés ou remplacés et un dispositif d'adoucissement de l'eau sera installé. Nos équipes sont déjà au travail pour mettre en œuvre ces solutions dans les meilleurs délais, » explique Jean-Louis Séris, directeur de l'usine.

« Nous avons bien conscience que ce décalage de production entraînera des conséquences pour nos partenaires et clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour les tenir informés de l'avancée de nos travaux. Nombre d'entre eux seront d'ailleurs présents à l'inauguration officielle de l'usine le 23 septembre, » précise Manuela Falempin, directrice générale déléguée en charge du business de METEX NØØVISTA.

A ce stade, le Groupe anticipe toujours pour l'exercice 2021, clos au 31 décembre, un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 M€. En effet, l'évolution favorable des prix des acides aminés, et en particulier de la lysine, permet au Groupe de maintenir le niveau de revenus envisagé pour 2021. L'EBITDA du Groupe devrait légèrement être affecté. Initialement attendu proche de l'équilibre, il devrait s'inscrire en léger recul pour être voisin de -4M€, correspondant au décalage des ventes et aux coûts de maintenance associés au plan de stabilisation de l'usine de Carling.

Prochain rendez-vous :

Publication des comptes consolidés et rapport financier du 1er semestre 2021

30 septembre 2021 après bourse

