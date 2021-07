12/07/2021 - 10:45

Clermont-Ferrand (France), 12 juillet 2021

METEX NØØVISTA et DSM annoncent conjointement la commercialisation du TILAMAR® PDO with NØØVISTA

METEX NØØVISTA, filiale de METabolic EXplorer spécialisée dans la biochimie, qui développe et industrialise des procédés de fermentation durables et compétitifs et Royal DSM, entreprise de sciences internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable, ont annoncé conjointement ce jour le lancement effectif de la production commerciale de leur nouveau PDO pour formulation cosmétique. Produit dans une usine française, TILAMAR® PDO with NØØVISTA est 100 % naturel et sans OGM. Il s'agit du premier PDO pour formulation cosmétique d'Europe.

TILAMAR® PDO with NØØVISTA est né de la nécessité d'adopter des pratiques plus responsables sur le plan environnemental et social, notamment en matière de développement de produits cosmétiques, afin d'assurer l'avenir de la planète. Sa production commerciale arrive à un moment où de nombreux consommateurs, suite à la pandémie de Covid-19, se tournent vers des ingrédients durables, susceptibles de soutenir leur résilience individuelle et de contribuer à un mode de consommation plus responsable.

Ce composant est produit à partir de matières premières locales sans OGM. Grâce à ses propriétés et à sa polyvalence, il offre un vaste éventail de possibilités en termes de formulations. Par ailleurs, son absence d'odeur et sa nature respectueuse du microbiome plaident pour l'intensification de son utilisation. Il répond à la demande de clients soucieux de la planète, à la recherche d'ingrédients performants d'origine naturelle pour leurs formulations cosmétiques.

La commercialisation du TILAMAR® PDO with NØØVISTA est le fruit d'un partenariat mutuellement bénéfique sur le long terme, basé sur des valeurs et ambitions communes. Cette collaboration associe l'expertise en production de METEX NØØVISTA au réseau international de clients et à la maîtrise des applications cosmétiques de DSM. METEX NØØVISTA ayant réussi à industrialiser son bioprocédé unique, l'ingrédient avait fait l'objet d'un pré-lancement en septembre 2020. Près de 1 000 échantillons avaient été distribués à des formulateurs cosmétiques dans le monde entier, afin d'effectuer une première série de tests sur le produit obtenu. Aujourd'hui, DSM dispose non seulement d'échantillons, mais également de cette innovation fabriquée à l'échelle industrielle. L'entreprise est donc en mesure de répondre aux attentes de ses clients et du marché en matière d'ingrédients durables de hautes performances.

Benjamin Gonzalez, président directeur général de METEX, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes fiers de devenir le premier producteur de PDO d'origine végétale en Europe, et de démontrer ainsi que la biotechnologie industrielle constitue une véritable alternative pour créer des ingrédients performants, au moyen d'une production locale et durable. »

Gareth Barker, président de la division Personal Care & Aroma Ingredients de DSM, ajoute : « Les consommateurs sont de plus en plus sensibles au rôle que peuvent jouer les ingrédients biotechnologiques dans la réduction de l'exploitation des ressources naturelles. C'est un grand plaisir pour nous que de les soutenir au moyen de produits cosmétiques techniques, durables et extrêmement performants. »

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer & METEX NØØVISTA –

www.metabolic-explorer.fr - www.metex-noovista.fr

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur européen d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Retrouvez nous sur :

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.fr

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Royal DSM est une entreprise de sciences « purpose led » internationale, active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. La mission de DSM est d'améliorer la qualité de vie de tous. Grâce à ses produits et solutions, DSM relève certains des plus importants défis au monde tout en créant une valeur économique, environnementale et sociétale pour l'ensemble de ses parties prenantes – clients, employés, actionnaires, et la société en général. DSM offre des solutions novatrices pour la nutrition humaine, la nutrition animale, les cosmétiques et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la connectivité. DSM et ses sociétés associées réalisent un chiffre d'affaires net annuel de près de 10 milliards d'euros et comptent environ 23 000 salariés. La société a été fondée en 1902 et est cotée à l'Euronext Amsterdam. Vous trouverez de plus amples informations dur www.dsm.com.

Retrouvez-nous sur:

Pour plus d'informations:

Relations Investisseurs et média – ACTIFIN

Benjamin LEHARI

+ 33 (0) 1 56 88 11 11

[email protected]

Madina Sautova

DSM Nutritional Products

Personal Care & Aroma Ingredients Communications

+41 61 815 72 11

[email protected]