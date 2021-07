08/07/2021 - 08:40

Le fonds SPI, opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance, devient l'actionnaire de référence de METEX à hauteur de 25,9% du capital, afin d'accompagner l'émergence d'un leader européen des biotechnologies industrielles.

Paris, le 8 juillet 2021 – Après le succès de la création de METEX NØØVISTA et de ses premières capacités de production industrielles en Moselle, initié dès 2018, le fonds SPI devient l'actionnaire de référence de METEX. Apportant le produit de la cession de ses titres de NØØVISTA (31,5 M€) et une souscription complémentaire de 15 M€, le fonds SPI contribue ainsi à hauteur de 46,5 M€ à la levée de fonds de 56,6 M€ réalisée ce jour par METEX. L'opération permettra notamment d'accompagner l'évolution du site de production d'acides aminés par fermentation d'Amiens, d'une capacité actuelle de plus de 100 000 t/an, récemment acheté au groupe japonais Ajinomoto pour en faire un site de référence des biotechnologies industrielles en Europe. A l'issue de l'opération, METEX dispose d'un actionnariat solide et stable et des moyens nécessaires à la concrétisation de sa trajectoire industrielle, avec deux sites de production complémentaires en France. METEX et SPI réaffirment ainsi la contribution décisive des biotechnologies industrielles à la construction d'une industrie ancrée dans les territoires, respectueuse de l'environnement et offrant des alternatives aux productions pétro-sourcées.

METEX et le fonds SPI, opéré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir et de la BEI, scellent avec cette opération, le deuxième acte réussi d'un travail commun pour la montée en puissance de METEX comme ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) industrielle et acteur intégré du secteur de la chimie verte. Dans un premier temps à travers METEX NØØVISTA, la construction et la mise en service de l'unité de production d'une capacité de 6 000 tonnes par an de PDO (propanediol) et d'AB (acide butyrique) sur la plateforme chimique de Carling-Saint Avold, a été réalisée avec succès. Elle permet depuis fin juin de servir les premiers clients en PDO. Cette réalisation industrielle et commerciale place METEX comme un acteur de premier plan de son secteur, parmi les seuls acteurs à l'échelle mondiale capable de concurrencer les pétrochimistes sur la production de molécules biosourcées. Dans le cadre de l'opération, le fonds SPI cède ses titres de NØØVISTA à METEX pour un montant de 31,5 M€.

Par ailleurs, avec l'acquisition de sa deuxième filiale METEX NØØVISTAGO, METEX pose un nouveau jalon qui change profondément la dimension de la société, lui conférant un statut de d'ETI de premier plan, forte de près de 450 salariés. Avec deux usines en exploitation, une plateforme ALTANØØV de R&D performante et des produits susceptibles de transformer durablement deux marchés en pleine croissance, la nutrition animale et les cosmétiques, le groupe METEX renforce ses fonds propres et sa trésorerie à hauteur de 25 M€ et dispose désormais de solides bases pour mener une stratégie de croissance durable et profitable.

Benjamin Gonzalez, Président directeur général de METEX, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir le fonds SPI de Bpifrance au capital de METEX pour poursuivre l'aventure industrielle initiée à leurs côtés dès la création de METEX NØØVISTA en 2018. Cette continuité de l'accompagnement de Bpifrance démontre la pertinence de notre modèle alliant innovation, écologie et industrie et proposant des alternatives concrètes aux enjeux actuels de souveraineté alimentaire et industrielle. Partenaire industriel et financier majeur du Groupe, cette présence nous renforce dans notre ambition de permettre l'émergence d'un leader européen de la chimie verte . »

Pour le fonds SPI qui devient actionnaire de référence de METEX, cet investissement porte une cohérence stratégique exemplaire alliant innovation et industrialisation tout en représentant l'opportunité d'ancrer en France une production d'acides aminés unique en Europe. Cet investissement s'accompagne de nombreuses autres externalités positives, notamment environnementales, en évitant des importations extra-européennes de soja ou d'acides aminés. Il s'inscrit également dans une logique forte de filière et d'économie circulaire par la valorisation de co-produits agricoles locaux et le développement de produits naturels et traçables aux consommateurs, tant pour l'alimentation animale que la cosmétique. A titre d'exemple, le site d'Amiens METEX NØØVISTAGO absorbe une part non négligeable de la production française de sucre, produite dans un rayon de 100 kms autour de l'usine.

Magali Joessel, Directrice du Fonds SPI chez Bpifrance déclare : « Nous sommes fiers d'accompagner ce mouvement stratégique de METEX démontrant ainsi la possibilité d'un changement d'échelle des bio-productions et ouvrant la voie à la construction d'un champion français à rayonnement mondial. Aux côtés de Benjamin Gonzalez, fondateur de METEX, depuis plusieurs années via NØØVISTA, nous avons pu mesurer la pertinence de sa stratégie visant à créer des alternatives biosourcées, la capacité d'innovation de METEX, sa volonté d'ancrage français et sa recherche d'externalités positives qui répondent à notre démarche d'investisseur à impact et nous ont conduit naturellement à accompagner cette ambition nouvelle. »





Contacts presse :

Bpifrance

Anne-Sophie de Faucigny

Tél. : +33 (0) 1 41 79 99 10

[email protected]



Sarah Madani

Tél : +33 1 42 47 96 88

[email protected]

METEX

Benjamin Lehari

Tél: + 33(0) 1 56 88 11 11

[email protected]



Isabelle Dray

Tél: + 33(0) 1 56 88 11 11

[email protected]

A propos de METabolic EXplorer

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec plus de 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur européen d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

www.metabolic-explorer.fr

À propos de Bpifrance et du fonds SPI, Société de Projets Industriels

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Le fonds SPI, géré par Bpifrance pour le compte de l'État dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir, et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d'activité et d'emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés de projets portant des projets d'industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l'industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l'un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos du Programme d'Investissement d'Avenir :

Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l'investissement auprès du Premier ministre, le PIA finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. De l'émergence d'une idée jusqu'à la diffusion d'un produit ou service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l'innovation, entre secteurs publics et privés, aux côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes de cofinancement ou de retours sur investissement pour l'Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€ d'engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets innovants dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d'accompagner dans la durée l'innovation, sous toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d'avenir, au service de la compétitivité, de la transition écologique, et de l'indépendance de notre économie et de nos organisations. » Plus d'informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi - @SGPI_avenir -

Contact presse : [email protected] – 01 42 75 64 58

A propos de la BEI

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les états membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l'UE.

Contacts presse :

Christophe Alix, [email protected], tél. : +352 43 79 84303 / Mobile : +33 6 11 81 30 99

Site internet : www.bei.org/press - Service de presse : +352 4379 21000 – [email protected]

@EIB