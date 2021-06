24/06/2021 - 09:05

METEX confirme son engagement dans la construction

de filières animales durables

Un positionnement privilégié au cœur des grands enjeux

de l'agroalimentaire d'aujourd'hui et de demain

Clermont-Ferrand, le 24 juin 2021 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, confirme l'engagement de sa filiale METEX NØØVISTAGO auprès de ses partenaires Lidl France, Earthworm Foundation, Groupe Noriap, Novial Innovafeed et la Chambre c'agriculture des Hauts-de-France qui ensemble présenteront ce jour sur le site d'Amiens, les perspectives du groupe de travail « agir ensemble pour responsabiliser les matières premières présentes dans l'alimentation des animaux d'élevage », initiative historiquement portée par Lidl et Earthworm Foundation.

Une problématique majeure de la nutrition animale et des filières d'élevage est la dépendance au soja sud-américain pour son approvisionnement en protéines végétales. C'est un enjeu stratégique, sur le plan environnemental car le soja peut être responsable de la déforestation, mais également sur le plan de la souveraineté alimentaire.

Le Groupe de travail a vocation à répondre à cette double interrogation :

1/ Comment répondre au défi d'une demande mondiale croissante en produits animaux, tout en réduisant l'impact environnemental et la consommation de ressources ?

2/ Quels engagements en termes de traçabilité et de qualité les acteurs de la filière agroalimentaire apportent au consommateur ?

La raison d'être même du Groupe METEX est de fournir une réponse à ces questions en contribuant à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, par fermentation, des ingrédients fonctionnels qui entrent dans les produits de grande consommation.

Les marchés ciblés par le groupe METEX concernent en effet spécifiquement les filières pour lesquelles le consommateur exprime une forte demande de naturalité, de traçabilité et de performances. C'est notamment le cas pour les marchés de la cosmétique et de la nutrition animale.

Comment METEX répond à ces enjeux ?

La fermentation industrielle de METEX est une réponse naturelle, pertinente et surtout concrète au consommateur. Elle offre :

des garanties en termes de traçabilité des matières premières végétales transformées,

des matières premières végétales transformées, une sécurité sanitaire et environnementale renforcée en offrant un respect strict des exigences françaises et européennes et supérieures aux produits en provenance de pays situés hors de l'Union Européenne,

en offrant un respect strict des exigences françaises et européennes et supérieures aux produits en provenance de pays situés hors de l'Union Européenne, des performances supérieures pour les produits issus de la fermentation d'origine naturelle par rapport à des produits issus de la pétrochimie,

pour les produits issus de la fermentation d'origine naturelle par rapport à des produits issus de la pétrochimie, une réponse à l'échelle des Territoires avec une production locale pour adresser un marché local.

Avec l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) devenue METEX NØØVISTAGO, le Groupe METEX concrétise pleinement sa stratégie de devenir leader industriel européen de la production par fermentation d'ingrédients pour la nutrition animale tels que les acides aminés. Briques essentielles de la vie, les acides aminés jouent également un rôle économique essentiel en contribuant à réduire la dépendance de l'Europe à l'importation de protéines végétales et indirectement à limiter l'impact de la culture de soja sur les écosystèmes sud-américains.

Concrètement, grâce aux acides aminés, il est possible de nourrir les animaux en utilisant moins de matières premières riches en protéines comme le tourteau de soja, souvent associé à la déforestation en Amérique du Sud. Grâce aux acides aminés, la France et l'Union Européenne consomment environ 50% de tourteau de soja en moins. A l'échelle nationale et européenne, l'impact de la production de l'usine de METEX NØØVISTAGO est évident : elle permet à elle seule d'économiser environ l'équivalent de la consommation de tourteau de soja de la France. METEX s'inscrit donc parfaitement dans la réduction de la dépendance au soja importé et à l'indépendance protéique de la France.

Pour nos clients actuels et futurs clients, consommer des produits METEX signifie :

Réduire la part de soja nécessaire aux besoins nutritionnels des animaux d'élevage en optimisant les recettes alimentaires et en développant les alternatives protéiques

Réduire la part de soja d'importation en limitant les importations issues de pays hors Europe. Le renforcement des produits origine France s'inscrit dans cette tendance que le Groupe METEX porte au travers de ses engagements historiques.

Le site d'Amiens est le seul site de production d'acides aminés par fermentation en Europe. La crise sanitaire et les problèmes d'approvisionnement venant de l'Asie ont démontré l'importance de cette production locale pour promouvoir la souveraineté de la filière animale en Europe.

L'approvisionnement sécurisé et durable de la filière animale européenne en acides aminés passera par le renforcement de la compétitivité du site au travers notamment de:

L'augmentation de la compétitivité des technologies existantes grâce au support R&D de METEX

grâce au support R&D de METEX L'industrialisation de nouvelles technologies pour élargir la gamme d'acides aminés produits à Amiens.

pour élargir la gamme d'acides aminés produits à Amiens. L'amélioration de solutions pour le bien-être et la santé des animaux avec de nouvelles formulations d'acides aminés

pour le bien-être et la santé des animaux avec Une transparence accrue avec le calcul et l'affichage de l'empreinte carbone des acides aminés produits à Amiens permettant de mieux valoriser leurs bénéfices en comparaison des acides aminés importés. A titre d'exemple, l'empreinte carbone de la lysine que nous produisons à Amiens est cinq fois plus faible que celle d'une lysine produite en Chine. Des produits identiques mais fabriqués différemment sont en fait des produits différents !

Nicolas Martin, Directeur développement durable au sein de METEX : « Nous sommes très fiers de nous engager aux côtés de LIDL France, distributeur majeur et prescripteur important de l'agro-alimentaire ainsi que des grands acteurs de la filière aujourd'hui présents. En tant qu'industriel, notre rôle est incontournable pour continuer à assurer l'indépendance alimentaire de la France et de l'Europe. Depuis le rachat par METEX du plus grand site de production par fermentation d'acides aminés d'Europe, nous avons à cœur de le moderniser et d'améliorer de façon continue sa productivité. L'indépendance alimentaire des citoyens exigent que nous restions compétitifs sur ces enjeux prioritaires de relocalisation alimentaire qui deviendront encore plus importants pour nous tous demain ».

Depuis le 14 juin dernier, la production de l'usine d'Amiens a repris à 100% et les livraisons reprennent progressivement conformément à ce qui avait été annoncé le 7 juin dernier.

David Demeestère, Directeur général délégué des opérations industrielles et Directeur de METEX NØØVISTAGO (ex AANE) déclare à cette occasion : « Nous souhaitons la bienvenue à des acteurs de l'agroalimentaire de premier rang. Nous sommes heureux de les accueillir et leur faire visiter un site à nouveau pleinement opérationnel ! Je suis très fier du travail accompli par les équipes. C'est une belle machine qui redémarre. Nous sommes prêts à aller de l'avant et satisfaire nos clients. Ils nous ont soutenu pendant la crise, c'est avec plaisir que nous allons les accompagner dans leur engagement de construction de filières animales durables ».

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

L'unité de production METEX NØØVISTA basée à Carling, en Moselle, permet la mise sur le marché par le groupe METEX de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

L'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe devenue METEX NØØVISTAGO, 1er producteur européen d'acides aminés à destination de la nutrition animale, permet au groupe METEX de concrétiser son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

